Екатеринбург, 14 февраля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. В Екатеринбурге женщина выпала с 20-го этажа жилого дома и выжила. Об этом 14 февраля сообщил портал E1 со ссылкой на источники.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

По информации издания, инцидент произошёл на улице Крауля в жилом комплексе «Янтарная долина».

Отмечается, что на место оперативно прибыли медики из реанимационной бригады, пострадавшую госпитализировали. Какие травмы она получила, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января во время отдыха в Хургаде житель Екатеринбурга выпал с балкона отеля и впал в кому. В момент происшествия семья мужчины находилась в номере, а он вышел на балкон подышать. Как рассказала дочь потерпевшего, близкие не видели, но услышали, как он упал. Номер отеля находился на втором этаже. Родственники заявляют, что в момент происшествия мужчина был трезв.

15 декабря в Ленинградской области 11-летняя школьница упала с общего балкона многоэтажного жилого дома и выжила. Инцидент произошёл на Пражской улице. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии находится с переломом правой и левой бедренных костей.