Берлин, 14 февраля, 2024, 15:25 — ИА Регнум. У ВСУ на многих фронтовых позициях отсутствуют средства противовоздушной обороны (ПВО), из-за чего российские военные наносят безостановочные авиаудары. Об этом 14 февраля заявил немецкий журналист Юлиан Рёпке в соцсети Х.

Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

«Похоже, украинской противовоздушной обороны нет на многих участках фронта», — написал Рёпке.

По его словам, из-за этого российские военные могут постоянно наносить авиаудары по ВСУ.

Как ранее передавало ИА Регнум, немецкий журналист Пауль Ронцхаймер указывал на то, что система противовоздушной обороны украинской армии не способна справиться с российскими ракетными ударами. Также он заявлял о дефиците вооружения у ВСУ. По его словам, это напрямую связано с ситуацией в Конгрессе США, который не одобрил выделение средств на финансирование киевского режима.

13 февраля Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что ракетная атака Вооружённых сил РФ накрыла 1,5 тыс. бойцов ВСУ на полигоне в Селидово, который находится в 30 километрах от Авдеевки. Официально эта информация не подтверждалась. По разным данным, бойцы ВСУ прибыли на полигон для учений или ротации.