Будапешт, 14 февраля, 2024, 15:19 — ИА Регнум. В Венгрии на 96-м году ушёл из жизни Венгерский композитор Тамаш Деак, автор музыкальной заставки к мультсериалу «Ну, погоди!». Об этом 14 февраля сообщает агентство MTI.

Кадр из видео Тамаш Деак

«Тамаш Деак, автор музыки к мультфильмам… скончался на 96-м году жизни», — говорится в сообщении.

Деак родился 27 апреля 1928 года в Секешфехерваре. Занимался джазовой музыкой, руководил джазовым классом музыкальной школы в Будапеште.

Тамаш Деак — автор музыки более чем к 120 мультфильмам и телепередачам, а также джазовых и симфонических композиций. В России его музыка известна по мультсериалу «Ну, погоди!»