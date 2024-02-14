Москва, 14 февраля, 2024, 15:18 — ИА Регнум. В Москве уже третий месяц ищут 13-летнюю девочку-цыганку, которая пропала из городской клинической больницы №67. В ноябре школьницу госпитализировали из социально-реабилитационного центра из-за жалоб на боли в животе. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Мвд.рф

По словам собеседника агентства, подросток попала в больницу уже на 32-йнеделе беременности. В социальном центре девочку описывали как бесконфликтную и спокойную. По предварительным данным, в центре также находился её несовершеннолетний родственник. Известно также, что подросток проходила свидетелем по уголовному делу о массовой краже мобильных телефонов в московском метро. Следователи подозревают в воровстве пятерых родственников девочки. Многие члены семьи подростка уже помещены в СИЗО.

Правоохранители продлили срок ведения проверки, поиски девочки продолжаются.

1 января в Екатеринбурге пропал 16-летний подросток Алексей. Школьник ушёл из дома и более недели его искала полиция и волонтёры.