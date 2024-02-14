Вашингтон, 14 февраля, 2024, 15:35 — ИА Регнум. В США у законопроекта по предоставлению пакета финансовой помощи Украине нет шансов пройти голосование в палате представителей Конгресса, заявил конгрессмен от Республиканской партии Кори Миллс.

Mark Wilson / Global Look Press Здание Министерства финансов США

«Приоритеты Сената не связаны с США в первую очередь. Они сфокусированы на защите чужих границ, в том числе Украины, которая, как мы видим, погрязла в коррупции», — сказал он в интервью Newsmax.

По его словам, Сенат ставит интересы Киева выше Соединённых Штатов, настаивая на одобрении этого закона, тогда как миллионы мигрантов осаждают южные границы страны. Он призвал концентрироваться на собственных проблемах.

«Мы не можем делать этого, если будем фокусироваться на защите Украины», — заключил Миллс.

Как передавало ИА Регнум, Сенат США поддержал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню, документ поддержали 59 сенаторов из 50 необходимых. Из $95 млрд Украине предполагается выделить $60 млрд, $14,1 млрд пойдёт на помощь Израилю.

Ранее пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине, но без положений касательно урегулирования ситуации на южной границе прошёл очередное процедурное голосование в Сенате Конгресса США. По итогам голосования законопроект поддержали 67 сенаторов, против высказались 27 законодателей. Для одобрения законодательной инициативы требовалось как минимум 60 голосов.