Люберцы, Московская область, 14 февраля, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Следователи проверяют информацию об ученике четвёртого класса, который избивает отстающих в учёбе сверстников в одной из школ Подмосковья. Об этом сообщает 14 февраля пресс-служба главного следственного управления СК по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Люберцах организована проверка по факту избиения подростком сверстников», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 10-летний школьник начал бить одноклассников ещё несколько лет назад. Публикации об этом появились в интернете. Ситуацией в школе также заинтересовалась прокуратура.

Родители школьников, пострадавших от нападений отличника, из-за бездействия администрации учебного заведения обратились в другие инстанции: областное министерство образования и аппарат детского омбудсмена, пишет МК.RU.

По их словам, мальчик, посещающий местный клуб единоборств, бьёт троечников и тех, кто им помогает. У классной руководительницы на фоне скандала случился нервный срыв. Требования родителей отчислить отличника пока не дали результата.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Тюмени подросток столкнул первоклассника с лестницы за то, что тот над ним посмеялся. Мальчик получил переломы нескольких позвонков.