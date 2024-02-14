Захарова сообщила о призывах извне к срыву голосования на выборах
Захарова: число призывов извне к срыву голосования на выборах в России растёт
Москва, 14 февраля, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Число призывов извне к срыву проведения голосования на выборах президента России растёт, заявила 14 февраля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы открываем порядка 270 избирательных участков во всех странах, где есть российские загранучреждения, однако отмечаем, что ситуация с обеспечением безопасности вызывает серьёзные опасения», — отметила она.
По её словам, до сих пор ряд государств Европы и США не ответили на российский запрос об оказании содействия в обеспечении безопасности.
«Помимо прочего видим увеличивающееся количество призывов к срыву проведения голосования. Предупреждаем всех экстремистов об административной и уголовной ответственности за попытки нарушить нормальный ход выборов», — добавила она.
Как передавало ИА Регнум, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование состоится с 25 февраля по 14 марта. Впервые голосование на выборах президента России пройдёт в луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.
31 января ЦИК завершил приём подписных листов в поддержку выдвижения либо самовыдвижения кандидатов на президентские выборы. В избирательном бюллетене будут четыре кандидата. Так, за главный пост в стране на выборах поборются Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали более трёх миллионов подписей, это в десять раз больше, чем требуется по закону.
Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее заявляла, что в преддверии выборов нарастает поток желающих помешать избирательному процессу и идёт массовая рассылка лживых сообщений от её имени. Она уточнила, что в отношении членов избиркомов разного уровня почти каждый день применяют грязные технологии.
8 февраля в Минюсте заявили об участии лиц, признанных иноагентами, в работе штабов кандидатов на должность президента России. Отмечалось, что эти лица призвали бойкотировать выборы или признать их нелегитимными.