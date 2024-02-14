Москва, 14 февраля, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Число призывов извне к срыву проведения голосования на выборах президента России растёт, заявила 14 февраля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Софья Сандурская/ТАСС Официальный представитель МИД РФ России Мария Захарова

«Мы открываем порядка 270 избирательных участков во всех странах, где есть российские загранучреждения, однако отмечаем, что ситуация с обеспечением безопасности вызывает серьёзные опасения», — отметила она.

По её словам, до сих пор ряд государств Европы и США не ответили на российский запрос об оказании содействия в обеспечении безопасности.

«Помимо прочего видим увеличивающееся количество призывов к срыву проведения голосования. Предупреждаем всех экстремистов об административной и уголовной ответственности за попытки нарушить нормальный ход выборов», — добавила она.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование состоится с 25 февраля по 14 марта. Впервые голосование на выборах президента России пройдёт в луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

31 января ЦИК завершил приём подписных листов в поддержку выдвижения либо самовыдвижения кандидатов на президентские выборы. В избирательном бюллетене будут четыре кандидата. Так, за главный пост в стране на выборах поборются Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали более трёх миллионов подписей, это в десять раз больше, чем требуется по закону.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее заявляла, что в преддверии выборов нарастает поток желающих помешать избирательному процессу и идёт массовая рассылка лживых сообщений от её имени. Она уточнила, что в отношении членов избиркомов разного уровня почти каждый день применяют грязные технологии.

8 февраля в Минюсте заявили об участии лиц, признанных иноагентами, в работе штабов кандидатов на должность президента России. Отмечалось, что эти лица призвали бойкотировать выборы или признать их нелегитимными.