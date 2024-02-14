Москва, 14 февраля, 2024, 15:09 — ИА Регнум. В Сети появилось предсмертное видеообращение Героя Советского Союза генерал-полковника Валерия Востротина к десантникам по случаю дня вывода советских войск из Афганистана. Ролик опубликовал Telegram-канал «Архангел Спецназа».

Кадр из видео Валерий Востротин

Востротин поблагодарил служивших в Афганистане и в других горячих точках военных за то, что в настоящее время, находясь в запасе, активно помогают российским военным в зоне проведения СВО. По его словам, боевые действия в Афганистане показали, что десантные войска продолжают быть самыми подготовленными в Вооружённых силах России.

«Даже при высокой интенсивности боевых действий потери у нас были значительно меньше: мы умели беречь наших солдат», — сказал генерал-полковник.

Когда именно было записано видео, не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля стало известно, что Валерий Востротин, который командовал 9-й парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистане, скончался на 72-м году жизни.

Причиной смерти, по данным СМИ, стало тяжёлое заболевание, с которым он боролся два года. Он умер в загородном доме, не дожив два дня до 35-летия вывода войск из Афганистана. За выполнение боевых задач в этой стране в 1989 году он получил звание Героя Советского Союза.