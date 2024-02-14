Москва, 14 февраля, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовалв Минобороны вопрос о якобы атаке ВСУ на российский военный корабль в Чёрном море. Представитель Кремля отметил, что любая информация, связанная с ходом проведения специальной военной операции, является прерогативой оборонного ведомства.

Павел Бедняков/РИА Новости Дмитрий Песков

В ходе разговора с журналистами 14 февраля пресс-секретаря попросили прокомментировать сообщения о якобы нанесении удара по военному кораблю в Чёрном море.

«Это всё-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции, соответственно, это исключительно прерогатива Министерства обороны. Я предлагаю вам ориентироваться на заявления наших военных коллег. Я по этому поводу ничего сказать не могу», — ответил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля в Черноморском флоте сообщили, что тральщики провели разведку в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах судов в Чёрном море в условиях реальной минной опасности из-за активности ВСУ.

Отмечалось, что противоминные действия выполнила корабельная тральная группа. В ходе разведывательного поиска экипажи противоминных кораблей отработали действия по форсированию и уничтожению минных заграждений различными способами в дневное и ночное время.

Реальная минная опасность, пояснили военные, обусловлена активностью украинской стороны по минированию отдельных участков побережья и акваторий.