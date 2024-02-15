Москва, 15 февраля, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Детям нужно рассказывать о провокациях со стороны злоумышленников, которые подталкивают несовершеннолетних к совершению опасных действий, а также об опасности общения с незнакомыми людьми через интернет и по телефону. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 февраля заявил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, комментируя действия злоумышленников, которые звонят школьникам и пытаются убедить их включить микроволновку либо газовую плиту.

Иван Шилов ИА Регнум

Случаев всё больше

Эксперт пояснил, что на фоне проведения Россией спецоперации спецслужбы Украины и других недружественных государств пытаются раскачать обстановку в стране. Для этого они совершают различные провокации, в том числе осуществляют звонки обычным гражданам России, в том числе и детям, для того, чтобы их спровоцировать на какие-либо преступные, неправомерные, опасные действия.

В последнее время помимо уже ставших типичными звонков от «службы безопасности банка» или «сотрудников полиции» россиян стали терроризировать более изощрёнными схемами обмана. Так, в январе стало известно о случае, когда телефонные террористы попытались уговорить десятилетнего ребенка из Москвы взорвать дом на Ельнинской улице. Злоумышленники позвонили ребёнку и представились сотрудниками газовой службы. Они попросили срочно проверить напор газа и провести ряд манипуляций с газовой аппаратурой. Беды удалось избежать благодаря тому, что ребёнок понял, к каким последствиям могут привести действия, которые от него требовали звонящие.

Оперативными службами было установлено, что звонок был произведен с территории Украины.

Схожая ситуация произошла несколько дней назад. Неизвестные позвонили школьнику из Махачкалы и со словами «я хочу тебе помочь» попытались убедить его включить микроволновку и газовую плиту. Мальчик сообразил, что что-то не так, и рассказал о звонке маме. Вместе они успели снять видео.

Разъяснительная работа

Дмитрий Курдесов обратил внимание на то, что ФСБ России регулярно предотвращает попытки совершения таких преступлений.

«Нужно понимать, в какое время мы живём. Поэтому дети должны осознавать и ответственно относиться к общественной безопасности террористической направленности», — уточнил эксперт.

В первую очередь нужно объяснять и рассказывать детям о том, что ни в коем случае нельзя поддаваться на всевозможные провокации, что нужно обязательно оповещать родителей о таких звонках. Необходимо доносить до детей информацию о том, что подобные действия являются опасными как для них самих, так и для окружающих.

«Если родители заметили, что их ребёнок пытается что-то от них скрыть, у него появились какие-то скрытные переписки, подозрительные разговоры, нужно попытаться пообщаться с ребёнком и выяснить, что происходит. Если ребёнок не идёт на контакт, то нужно привлечь специалистов, чтобы совместно пообщаться, понять причину такого поведения. Возможно, это предотвратит какое-то преступление», — уточнил он.

Кроме этого, родителям нужно общаться между собой, информировать друг друга о таких инцидентах. И, конечно, необходимо широко освещать данную проблему в СМИ, уточнил эксперт.

«Нужно воспитывать детей как в духе патриотизма, так и в духе обеспечения собственной безопасности для того, чтобы предотвращать всевозможные неприятности. Это необходимо делать и для профилактики преступлений несовершеннолетних», — уточнил эксперт.

Он добавил, что такую работу нужно вести и в образовательных учреждениях. Учителям необходимо проводить просветительскую работу как с родителями, так и с детьми, добавил Курдесов.

Эксперт отметил, что сотрудники правоохранительных органов РФ, Роскомнадзора проводят профилактические мероприятия в данной сфере, они блокируют телефоны, сайты злоумышленников. При этом преступники ищут новые изощрённые способы воздействия на людей. Курдесов призвал граждан не поддаваться панике, а обращаться в органы МВД РФ.

Меры предосторожности

В свою очередь, детский психолог Ирина Таранова призвала родителей научить своих детей говорить «нет» незнакомым людям.

Она напомнила, что злоумышленники могут что-то вымогать у детей, подталкивать их к каким-то действиям. Поэтому у родителей должен быть чёткий план, что ребёнок в таких случаях должен отвечать, подчеркнула психолог.

«Ребёнку нужно игнорировать звонки, поступающие с неизвестных номеров, он не должен что-то отвечать. При этом необходимо сообщить о таких звонках взрослым», — отметила эксперт, добавив, что родителям нужно оповещать детей о новых способах мошенничества в отношении их.

Дети должны знать, что нужно просто положить трубку и не продолжать разговор, уточнила специалист.

Как передавало ИА Регнум, ранее в пресс-службе Генеральной прокуратуры России проинформировали о том, что в последнее время возобновились звонки и сообщения в мессенджерах с Украины несовершеннолетним для того, чтобы спровоцировать взрывы в многоэтажных жилых домах. В надзорном ведомстве порекомендовали родителям обсудить с детьми правила обращения с бытовым газовым оборудованием и опасность общения с незнакомыми людьми через интернет и по телефону.

В Генпрокуратуре уточнили, что оперативно принимают меры для предупреждения и пресечения негативного воздействия на несовершеннолетних россиян.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин заявил, что к сообщениям о планах украинской армии усилить диверсионные операции в России в 2024 году стоит отнестись серьёзно. По его словам, курировать подобные действия будут западные спецслужбы, которые могут также расширить театр боевых действий на север и восток.

Эксперт по кибербезопасности, IT-специалист Алексей Курочкин отметил, что если ребёнок ещё совсем мал и недостаточно понимает, что есть хорошо, а что плохо, родителям может помочь ограничение на входящие звонки, чтобы на детский телефон поступали вызовы только с ограниченного количества номеров.

Он отметил, что принцип «белого списка» сработает лучше, потому что в «черный список» вносить подозрительные номера можно до бесконечности. Схожим образом можно поступить и с Интернетом в жизни детей, уточнил он.