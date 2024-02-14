Москва, 14 февраля, 2024, 14:59 — ИА Регнум. На территории Новой Москвы построят центр инноваций и импортозамещения. Под его возведение выбрали площадку на улице Сосновой в деревне Алхимово, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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«Технологический центр будет состоять из двух комплексов: четырёхэтажного здания общей площадью 11,4 тыс. м. кв. и трёхэтажного строения площадью 11,7 тыс. м. кв.», — уточнил замглавы.

С его слов, в четырёхэтажном здании предусмотрено размещение шести блоков с научно-исследовательскими функциями. Также там оборудуют столовую, раздевалки и комнату отдыха, добавил Бочкарёв. В трёхэтажном корпусе обустроят технологические помещения и административные блоки, уточнил он.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики мэрии Москвы Владислав Овчинский сообщил, что объект возведут на средства инвестора по программе стимулирования создания мест приложения труда.

«В центре планируется разместить высокотехнологичные компании из отрасли электроники, автомобиле — и машиностроения, ИТ-сектора», — отметил он.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов добавил, что здания центра возведут в единой стилистике. Их отделают серыми и графитовыми панелями, уточнил Кузнецов.

Как сообщало ИА Регнум, в городе Троицк в рамках реализации Масштабного инвестиционного проекта (МаИП) построят вторую очередь технопарка «ТехноСпарк». Муниципалитет без торгов предоставил инвестору земельный участок для возведения объекта. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что площадь участка для строительства составляет около 2,6 гектаров. После ввода объекта в эксплуатацию появится свыше полутысячи рабочих мест.

Также в разных городах России, включая Москву, продолжается строительство университетских кампусов, где смогут разместиться более 60 тыс. студентов. Заместитель главы Минобрнауки России Андрей Омельчук пояснил, в первую очередь кампусы станутмногофункциональной инновационной образовательной инфраструктурой для проведения научных исследований в самых разных фундаментальных и прикладных областях знаний. Новые лаборатории с современным оборудованием будут способствовать эффективному и более быстрому развитию российской науки, направленной сегодня на укрепление научно-технологического суверенитета страны. Также там планирую создать тесную связь учёных и бизнеса, что благоприятно отразится на развитии регионов.