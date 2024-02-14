Москва, 14 февраля, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Актриса Виктория Островская, известная по роли дамы лёгкого поведения в фильме «Бриллиантовая рука», скончалась в возрасте 85 лет, сообщил 14 февраля телеведущий Андрей Малахов в своём Telegram-канале.

Кадр из видео Виктория Островская

«Невероятно драматичная судьба. Очень жаль. Царствия небесного», — написал он.

В знаменитой комедии Леонида Гайдая Островская сыграла даму лёгкого поведения, зазывающую Семёна Горбункова и Гешу Козодоева фразой «Цигель-цигель, ай-люлю». Малахов рассказал, что для роли в «Бриллиантовой руке» нужна была яркая артистка, ассистент режиссёра заметила её прямо на улице и Островскую сняли в фильме без проб.

По словам ведущего, последние годы она провела в нищете и одиночестве.

Виктория Островская родилась в 1938 году, окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Работала диспетчером на автобазе, когда случайно попала в «Бриллиантовую руку». После этого она появилась на большом экране ещё один раз — в 1969 году снялась в фильме Игоря Ильинского «Старый знакомый».