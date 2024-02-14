Москва, 14 февраля, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Добровольцы из отряда «Барс-12» записали видео с приветствием Рэперу ST (Александру Степанову). В ответ музыкант поблагодарил бойцов за поддержку.

Кадр из видео

Помимо рэпера, российские бойцы передали виртуальный привет и гитаристу Герману Осипову, который аккомпанировал во время выступления Степанова в зоне проведения спецоперации.

«Это Саня ST, большой привет подразделению «Барс». Парни, мы с вами», — ответил добровольцам рэпер.

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Как передавало ИА Регнум, новая композиция ST «Дай ему сил» вышла 9 февраля и попала в двадцатку популярных песен. Музыкант впервые исполнил песню перед бойцами Росгвардии.

Отмечалось, что рэпер ST посвятил песню самим бойцам и лично приехал в Донбасс, чтобы исполнить её. Выступления артистов, отметил он, дают бойцам понять, что о них думают, переживают и заботятся.

Ранее стало известно, что на данную песню снимается клип. Уточнялось, что авторы клипа стремились максимально точно показать быт и жизнь бойцов на фронте, поэтому не использовали декораций. Съёмки проходили в полевых условиях, в них участвовали не только профессиональные актёры, но и военнослужащие.

Герои клипа — обычные парни, которые считают защиту родной страны своим долгом. Один из актёров рассказал, что ходит в храм и ставит свечи за здравие бойцов. Информацию о клипе держали в секрете, её раскрыли в последний момент. На съёмочной площадке использовали дым, задействовали тяжёлую технику: «Тигр» и БТР.

Клип, как ожидается, будет опубликован в ближайшее время в преддверии Дня защитника Отечества.