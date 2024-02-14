Москва, 14 февраля, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Украинские войска не удержатся в Авдеевке после ударов по полигону в Селидово. Об этом 14 февраля заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Министерство обороны Украины

По его словам, удары связаны тем, что главком ВСУ Александр Сырский перебрасывает резервы в Авдеевку.

«Я думаю, что не удержатся, потому что так будет происходить с теми резервами, которые они попытаются перебрасывать. Говорят, и перебрасывать особо нечего, потому что из третьей бригады их тоже немного осталось, они же наступали, понесли большие потери. Когда нет подвоза боеприпасов, нет людей, это сказывается и на моральном состоянии врага, и на физическом», — приводит слова Дандыкина Lenta.ru.

По мнению военного, удары по полигону повлияют на ситуацию на поле боя, поскольку не дать врагу перебросить подкрепление, значит, облегчить боевые действия российским штурмовикам.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что ракетная атака Вооружённых сил РФ накрыла 1,5 тыс. бойцов ВСУ на полигоне в Селидово, который находится в 30 километрах от Авдеевки. Официально эта информация не подтверждалась. По разным данным, бойцы ВСУ прибыли на полигон для учений или ротации.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Сырский засекретил данные о потерях из-за удара ВС РФ по полигону в Селидово. По её словам, украинских военных там готовили к боям за Авдеевку, потери ВСУ могут доходить до 1,5 тыс. человек.

Политолог Сергей Марков отметил, что удар Вооружённых сил РФ по полигону в Селидово мог привести к огромным потерям в украинских войсках. По его словам, там шло сосредоточение сил ВСУ для Авдеевки.

По словам военного корреспондента Александра Коца, удар российских войск превратил полигон ВСУ в Селидово в ад. Он отметил, что полигон «превратился в мясорубку».