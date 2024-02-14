Энергодар, Запорожская область, 14 февраля, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Рок-группа «Сурганова и оркестр» провела благотворительный концерт в городе Энергодаре Запорожской области. Об этом депутат городского Совета депутатов Оксана Мартынюк сообщила 14 февраля Запорожскому агентству новостей.

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«Подобные мероприятия — как глоток свежего воздуха», — сказала депутат, отметив, что жители города были искренне благодарны артистам, об этом говорили их аплодисменты, а также улыбки и слёзы.

Музыкальный коллектив выступил на сцене Молодёжного культурно-делового центра Энергодара в рамках фестиваля авторской музыки и поэзии «U-235. Новые песни», который проводится с 2022 года в атомных городах.

Прозвучали песни лидера группы Светланы Сургановой, а также стихи Марины Цветаевой, Иосифа Бродского, Анны Ахматовой и других известных поэтов XX века.

В 2002 году Светлана Сурганова покинула группу «Ночные снайперы», которую создала вместе с Дианой Арбениной девятью годами ранее.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2014 года Арбенина выступила с концертом в Киеве, в ходе которого заявила, что она «с народом Украины», и попросила прощения за российских коллег, которые не сделали аналогичных заявлений. В 2018 году, отвечая на вопрос о событиях в Донбассе, певица заявила, что не занимает ни одну из сторон, поскольку «правды никто не знает».

В октябре 2023 года в Новосибирске после череды критики Арбенина спела одну из песен вместе с женой бойца, участвующего в спецоперации. После этого певица заявила, что поддерживает свою страну, но не считает нужным выпячивать свой патриотизм, пояснив, что «нарочито патриотичное» поведение не одобрили бы и российские бойцы — «пацаны, которые там дело делают».