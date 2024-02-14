Москва, 14 февраля, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Министру обороны России Сергею Шойгу представили комплекс «Хризантема-С» с модернизированными ракетами «Хризантема-М», сообщили 14 февраля в Министерстве обороны РФ.

ИТАР-ТАСС/Михаил Джапаридзе

Министр обороны проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов Конструкторским бюро машиностроения в подмосковной Коломне.

«На предприятии главе российского военного ведомства представили готовые образцы противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С» с модернизированными противотанковыми управляемыми ракетами «Хризантема-М», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, Шойгу представили боевую машину ПЗРК «Гибка-С», опорно-пусковую установку «Джигит» с ракетами ПЗРК «Верба», а также комплекс активной защиты «Арена-М».

Как передавало ИА Регнум, 26 декабря глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы «Хризантема» и «Корнет» способны пробивать немецкие танки Leopard, поставляемые западными странами Вооружённым силам Украины, с любого ракурса.

Также он отметил, что в связи с эффективностью российских средств уничтожения бронетехники на западные танки в составе ВСУ начали ставить дополнительную динамическую защиту, чтобы повысить их шансы на выживание.