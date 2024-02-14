Коломна, Московская область, 14 февраля, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал ускорить производство комплексов активной защиты «Арена-М», а также комплексов защиты от барражирующих беспилотников. Об этом глава военного ведомства сообщил 14 февраля во время посещения Конструкторского бюро машиностроения (КБМ) в Коломне.

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«Быстрее надо делать», — сказал Шойгу после того, как заслушал доклад генерального конструктора КБМ Валерия Кашина о комплексе «Арена-М» и комплексах защиты от барражирующих дронов.

Отмечается, что комплекс активной защиты бронетехники «Арена-М» представлен на квалификационные испытания.

Комплекс «Арена-М» состоит из радиолокационной станции с высокой помехозащищенностью, бортового вычислителя и специальных боеприпасов, устанавливаемых в шахтах по периметру башни танка. Радиолокационная станция обнаруживает вражеские снаряды, противотанковую ракету или гранату, летящие в танк, рассчитывает их траекторию и выстреливает защитный снаряд, который в полёте уничтожает цель с помощью пучка поражающих элементов.

Как передавало ИА Регнум, в прошлом году стало известно, что на российские танки Т-80 и Т-90 в будущем будут установлены комплексы активной защиты «Арена-М».

Тогда отмечалось, что данным комплексом защиты могут быть оснащены не только танки Т-80 и Т-90, но и другая бронетехника. Однако для этого необходимо провести доработки, учитывающие особенности объекта бронетехники.

Подчёркивалось, что, хотя «Ареной-М» интересуются и за рубежом, главной задачей холдинга является удовлетворение потребностей армии России и организация серийного производства комплекса.