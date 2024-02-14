Москва, 14 февраля, 2024, 14:09 — ИА Регнум. В Москве в подъезде многоэтажки произошёл конфликт между взрослым мужчиной и двумя маленькими братьями 12-ти и 11-ти лет, который завершился поножовщиной и госпитализацией в реанимацию мужчины. История произошла в середине января и вызвала широкий общественный резонанс. В феврале возбудили ещё одно уголовное дело.

Кадр из видео

Многие СМИ поспешили обвинить пострадавшего соседа в том, что он обидел детей, а те просто защищались, но, как рассказал источник ИА Регнум, история не так проста.

Как выяснилось, поведение детей из семьи приезжих из Азербайджана неоднократно вызывало беспокойство соседей. Люди жаловались на агрессию мальчиков, но никаких мер в их отношении никто не предпринимал.

Семья детей переехала в РФ и получила гражданство в 2017 году. Как рассказал собеседник ИА Регнум, отец работает на рынке, хорошо говорит по-русски, в то время как мать детей вообще не знает языка.

Конфликт с трудными подростками из семьи мигрантов произошёл 23 января. В этот раз «жертвой» мальчиков стал айтишник Ашани А., переехавший в Россию из Ирана в 2009 году. В лифте мужчина сделал замечание одному из детей из-за того, что тот показывал неприличные жесты и слишком пристально смотрел. Сосед предупредил детей, что сообщит о таком хамском поведении их отцу.

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«Они от услышанного показательно расплакались. Когда дети вышли из лифта на 15-м этаже, сосед вышел вслед за ними и попросил передать их отцу, чтобы последний пришёл к нему для обсуждения поведения детей в квартиру на 16-й этаж. После этого мужчина вернулся на свой этаж», — рассказал собеседник ИА Регнум.

Однако мальчики поступили иначе — они позвонили своему 25-летнему дяде Анвару и позвали его «на разборки». Все трое поднялись к Ашани на 16-й этаж, и, судя по камерам видеонаблюдения, выходя из лифта, Анвар передал племяннику складной нож. Сосед из квартиры выходить к агрессивной компании отказался. В итоге Анвар ворвался в его квартиру и силой выволок в коридор, попутно избивая.

После того как мужчина упал на пол, к избиению подключились дети. Оба нанесли соседу удары ногами по голове и в паховую область. Столь «смелое» нападение на беззащитного завершилось тем, что все трое убежали.

Пострадавший вернулся в свою квартиру, но решил не прощать обидчиков и отправился вслед за ними. На лестничной площадке произошла новая драка между Анваром и Ашани, в это время один из мальчиков достал нож и нанёс соседу удар в нижнюю часть спины.

Братья-азербайджанцы вместе с дядей сбежали, а соседка, заметившая кричавшего от боли и кровопотери Ашани, вызвала скорую помощь и полицию. Мужчина потерял много крови и несколько дней провёл на ИВЛ.

В настоящее время жизни мужчины ничего не угрожает. Следователи возбудили уголовное дело в отношении дяди детей Анвара по п. «а» ч. 3 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище). Мужчина свою вину отрицает. Однако его племянникам, судя по всему, ничего серьёзного не грозит. Оба брата 48 часов провели в Центре временного содержания несовершеннолетних, а затем были отпущены домой. Сейчас братья поставлены на внутришкольный учёт и профилактический учёт в ОМВД по Южному Бутово.

Дядю их суд арестовал. Кроме того, следователи дополнительно квалифицировали его действия по ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в преступление).

По делу потерпевшей помимо Ашани признана и его жена Екатерина (имя изменено).