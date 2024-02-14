Коломна, Московская область, 14 февраля, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов Научно-производственной корпорацией «Конструкторском бюро машиностроения» в Коломне, сообщила 14 февраля пресс-служба российского военного ведомства в своём Telegram-канале.

Минобороны РФ

На предприятии Шойгу представили готовые образцы противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С» с модернизированными противотанковыми управляемыми ракетами «Хризантема-М», боевую машину ПЗРК «Гибка-С», опорно-пусковую установку «Джигит» с ракетами ПЗРК «Верба», а также комплекс активной защиты «Арена-М».

В ходе рабочего совещания министр обороны отметил, что опыт применения комплексов вооружения в ходе СВО подтвердил заложенные в них тактико-технические характеристики. По его словам, выпускаемые на предприятии высокоточные средства позволяют поражать цели противника на большой дальности и с высокой точностью.

Шойгу поставил задачу руководству предприятия оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемые изделия с учётом опыта их применения в СВО.

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Как передавалоИА Регнум, 10 февраля глава Минобороны России проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников в Удмуртии. Министр посетил предприятия ВПК, входящие в концерн «Калашников», и проинспектировал работу производственных линий. Шойгу поручил нарастить темпы, количество и качество выпускаемых БПЛА. Он также распорядился обеспечить защиту критической инфраструктуры зенитными ракетами «Стрела».

30 января Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет «Калибр» и крылатых ракет комплекса «Искандер» на предприятии концерна «Алмаз Антей» в Екатеринбурге. После осмотра министр выразил надежду, что гособоронзаказ в 2024 году выполнят в полном объёме и продолжат модернизацию производств на предприятиях ВПК.