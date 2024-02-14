Вашингтон, 14 февраля, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Власти Германии намерены потратить 500 миллионов евро на реконструкцию и модернизацию авиабазы Хольцдорф, которую планируется превратить в «один из крупнейших оплотов Запада против России», сообщает газета Financial Times (FT).

Senior Airman Faith Barron/Global Look Press

По словам немецкого штабного офицера Кристиана Гунча, более 500 миллионов евро будет потрачено на новую инфраструктуру авиабазы: ангары, площадки техобслуживания и новые зоны выполнения полётов.

Кроме того, пишет агентство, на объект будут переброшены новые вертолёты CH-47F Chinook, которые заменят устаревшие Sikorsky CH-53.

Агентство напомнило, что база Хольцдорф «когда-то была гордостью ГДР и стратегической опорой для стран Организации Варшавского договора».

Теперь объект «будет превращен в один из крупнейших оплотов Запада против России», заключило издание.

Как передавало ИА Регнум, согласно опросу, проведённого в рамках доклада Munich Security Index 2024, Россия больше не лидирует в рейтинге угроз для жителей Германии, хотя годом ранее была на первом месте. Согласно опросу, немцы больше обеспокоены массовой миграцией, радикальным исламизмом, кибератаками, организованной международной преступностью, уничтожением естественной среды обитания и ростом неравенства.

Политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот подчеркнул, что все рейтинги, в которых Россия была названа якобы главной угрозой Германии, являются дутыми, они никакого отношения к реальности не имели и не имеют.