Киев, 14 февраля, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Соперники главы киевского режима Владимира Зеленского могут воспользоваться ситуацией после утраты им президентских полномочий 21 мая и обвинить его в нелегитимности. Об этом пишет украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отмечается в публикации, противники Зеленского будут активно способствовать продвижению тему нелегитимности пребывания Зеленского на посту главы государства в ночь на 21 мая.

«Если резко ухудшится ситуация на фронте, начнутся из-за перебоев с западной помощью социально-экономические проблемы, продолжатся коррупционные скандалы, и всем этим воспользуются оппоненты Зеленского для резкого наката на президента», — сказано в статье издания.

Вместе с тем подчёркивается, что среди оппонентов Зеленского может быть и бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, обвинённый украинскими властями в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО, заявил, что президентские полномочия Зеленского, согласно конституции страны, истекают в ночь на 21 мая.

Как отметил тогда украинский парламентарий, единственный период, когда глава государства может продолжать исполнять обязанности президента по истечении срока является время до вступления в должность нового главы государства. Однако для такого варианта событий необходимо проведение выборов и избрание нового президента страны, уточнил он.

Учитывая, что Зеленский продлил военное положение в стране, проведение новых выборов невозможно, а значит его полномочия истекают в конце мая, отметил тогда Дубинский.