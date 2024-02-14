Брюссель, 14 февраля, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Европейские страны НАТО и Канада увеличили свои военные расходы с 2014 года на 600 млрд долларов, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны альянса, которая состоится 15 февраля.

Bernd Elmenthaler/Global Look Press Йенс Столтенберг

«Я могу объявить последние цифры. С 2014 года европейские страны альянса и Канада увеличили военные расходы на $600 млрд. В прошлом году мы видели рекордный рост на 11%. Я ожидаю, что 18 союзников достигнут 2% ВВП в этом году, это ещё один рекорд», — сказал он.

По его словам, европейские страны НАТО в 2024 году потратят на оборону 380 млрд долларов.

«Это впервые 3% их суммарного ВВП. Европейские союзники тратят больше. Но некоторым странам ещё предстоит пройти этот путь», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что в 2024 году Германия впервые увеличит траты на оборону до 2%, в будущем соответствующий показатель снижать не планируется.

Он добавил, что Германия будет иметь самые большие расходы на оборону в Европе. В настоящее время Берлин располагает средствами из специального фонда на оборону объёмом 100 млрд евро, он уже освоен на 80%, добавил канцлер.

Бывший американский лидер Дональд Трамп накануне заявил, что союзники США по НАТО должны нарастить помощь Украине, иначе Вашингтон будет вынужден поставить свои интересы на первое место. Он обозначил, что США оказывают помощь Украине в объёмах, превышающих на 100 млрд долларов помощь стран НАТО.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, в свою очередь, отметила, что слова Трампа о повышении расходов на оборону являются «будильником» для ряда стран ЕС, которые отчисляют недостаточно средств на эти цели. Она выразила надежду на то, что Евросоюз начнёт больше вкладываться в оборону.

В Кремле отметили, что «накачка» общественного мнения в Европе сообщениями о якобы предстоящей войне с Россией объясняется тем, что власти этих стран хотят вылепить образ врага для отвлечения внимания граждан от экономических проблем.

В конце 2023 года президент Владимир Путин назвал полной чушью утверждения президента США Джозефа Байдена о якобы возможном нападении России на НАТО. Глава государства подчёркивал, что у РФ нет никаких причин воевать со странами НАТО.