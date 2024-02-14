Рабочий посёлок Томилино, Московская область, 14 февраля, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Собаку породы спаниель, запертую хозяином в квартире в подмосковном посёлке Томилино, вызволили сотрудники полиции и экстренных служб. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила 14 февраля в Telegram-канале.

Кадр из видео

Спаниель, уточнила она, долгое время находился в квартире один. Тревогу забили соседи. По их словам, хозяин не появлялся в квартире несколько дней.

«Сейчас полицейские продолжают поиски владельца собаки», — отметила Волк.

Издание RT со ссылкой на источник сообщило, что владельца квартиры нашли мёртвым.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее жители города Тутаев Ярославской области спасли с балкона запертой квартиры истощённую собаку, похожую на живой скелет. Люди увидели, что ослабевшее животное свисает с балкона, принесли стремянку и освободили собаку. Позже в квартире нашли умершего от голода кота. В произошедшем разбиралась полиция.

В январе в Сокольском районе Нижегородской области хозяин бросил породистую собаку на привязи возле дома и уехал. Местные жители пытались помочь собаке, но та из-за голода вела себя агрессивно. Животное спасли и отвезли к ветеринару волонтёры. Они также вытащили из дома через окно двух измождённых кошек.