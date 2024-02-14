Минобороны показало кадры обороны освобождённого от ВСУ села Весёлое в ДНР
Москва, 14 февраля, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Российские десантники уверенно удерживают освобождённые территории в ДНР, в том числе населённый пункт Весёлое. Об этом 14 февраля сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Весёлое под нашим контролем: десантники уверенно удерживают освобождённые территории и продолжают планомерное продвижение на соледаро-артёмовском направлении», — говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие тульского гвардейского соединения ВДВ контролируют все подъездные пути, не позволяя противнику проводить ротации личного состава, при этом атаки ВСУ пресекаются ещё на подступах к позициям ВС РФ.
Как передавало ИА Регнум, 18 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска освободили населённый пункт Весёлое в ДНР. Это произошло в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск.