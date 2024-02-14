Москва, 14 февраля, 2024, 13:32 — ИА Регнум. В России необходимо законодательно лишить иностранные загранучреждения права осуществлять функции работодателя, заявил 14 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме.

Petrov Sergey/Global Look Press Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Мы исходим из того, что нужно законодательно лишить иностранных загранпредставителей права выполнять функции работодателей», — сказал министр.

Таким образом он прокомментировал предложение депутата от ЛДПР Андрея Лугового возобновить практику приёма на работу в иностранные диппредставительства через Главное управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД РФ.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что для иностранных специалистов в сфере информационных технологий упрощена процедура трудоустройства и получения вида на жительство (ВНЖ) в России.

Иностранные IT-специалисты могут заключать трудовой или гражданско-правовой договор с IT-организациями, получившими документ о соответствующей госаккредитации, без оформления разрешения на работу или патента. Работодатели привлекают таких специалистов без получения разрешения.