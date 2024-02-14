Вена, 14 февраля, 2024, 14:19 — ИА Регнум. В Вене отменили концерт греческого и российского дирижёра Теодора Курентзиса из-за того, что он молчит и «продолжает работать в России». Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Греко-российский дирижер Теодор Курентзис финансирует свои ансамбли на российские деньги. Он не формулирует позицию по конфликту на Украине», — сказано в публикации.

Отмечается, что новый директор Венского фестиваля, уроженец Швейцарии Мило Рау, запланировал два концерта на военную тему: один — оркестра SWR под управлением Курентзиса, а второй — Киевского симфонического оркестра под управлением Оксаны Лынив, которая высказала недовольство участием Курентзиса.

Вместе с тем Рау поддержал недовольство Лынив, отметив, что у него нет другого выбора, кроме как отменить концерт Курентзиса, добавив, что руководство фестиваля «очень ценит его как артиста».

Вместо оркестра SWR Курентзиса, на Венском фестивале сыграют произведение ученика украинского композитора Евгения Станковича.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля стало известно, что некогда российская оперная певица Анна Нетребко, осудившая СВО и перебравшаяся на ПМЖ в Европу, намекнула своим поклонникам, что окончательно определилась с выбором и он не в пользу России.

Отмечалось, что 9 февраля Нетребко, которую ещё год назад активно отменяли й¹все главные американские и европейские театры и площадки, стала почётным гостем яркого и важного события в сфере культуры — Венского бала.

Так, одна из поклонниц Нетребко призвала певицу возвращаться на родину, на что певица ответила, что «не живёт в России уже 20 лет». й¹йй