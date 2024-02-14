Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 14 февраля, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Российский телеком-оператор МегаФон разработал многофункциональный геопортал промышленной зоны Ноябрьска для администрации второго по численности населения города в Ямало-Ненецком автономном округе. Портал поможет заказчику оптимизировать работу муниципальных структур и более эффективно принимать управленческие решения.

Freepik.com МегаФон создал геопортал для города Ноябрьск в ЯНАО

Промышленная зона в Ноябрьске составляет практически половину от всей территории города — 17,2 кв. км. Там расположены крупные нефтегазовые и обрабатывающие предприятия. Для создания цифровой копии промзоны МегаФон провел аэрофотосъемку объектов и местности, а также интегрировал информацию из Единой картографической системы (ЕКС) Ямало-Ненецкого автономного округа, ресурсов Роскадастра и Росреестра.

Компания разработала цифровую платформу в виде 3D-карты, которая содержит базы данных об объектах недвижимости, земельных участках, наземных и подземных коммуникациях, транспортной инфраструктуре, объектах с особыми условиями использования. Такие трехмерные модели используют для планирования и мониторинга жилых, промышленных и социальных объектов. Цифровой двойник может выдавать и визуализировать необходимый набор данных в режиме реального времени.

Созданная цифровая копия промзоны поможет администрации Ноябрьска выявить нецелевое использование земель, определить, какие объекты построены без разрешения, оценить перспективы строительства новых, а также вести контроль за стройплощадками. В дальнейшем администрация города планирует создать цифровую модель всей территории Ноябрьска, которая будет включать жилые кварталы и инфраструктуру: ЖКХ, транспорт, социальные объекты.

По словам директора по национальным проектам МегаФона Александра Калошина, компания обладает большой цифровой экспертизой и технологическими возможностями для создания виртуальной копии городского пространства. «Технология цифрового двойника на основе больших данных является эффективным и инновационным инструментом для анализа и планирования городской инфраструктуры», — подчеркнул Калошин. Он также выразил убеждённость, что цифровое решение поможет администрации города выйти на новый уровень управления и создания комфортной городской среды.

«3D-карта помогает решать ряд важных для нашего муниципалитета задач, сокращая в разы время на запросы профильной информации в ведомствах», — поделился заместитель главы города Ноябрьска Сергей Горбачев. Он пояснил, что перед глазами сотрудника управления экономического развития находится вся информация для детальных переговоров с потенциальными инвесторами, чтобы подобрать земельный участок, отследить охранные зоны и коммуникации на площадке.

По словам Горбачева, руководство муниципалитета увидело большой потенциал в проекте и планирует развивать его возможности и площадь покрытия 3D-карты. «Так, в 2024 году будет отснят подробный ортофотоплан жилых кварталов Ноябрьска и подключены все необходимые рабочие слои», — добавил заместитель главы города.