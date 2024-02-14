Москва, 14 февраля, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Защита коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, осуждённого за вымогательство 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, обжаловала приговор, сообщили 14 февраля ТАСС в пресс-службе Хамовнического суда Москвы.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«В суд поступила апелляционная жалоба адвоката Липатова, представляющего Суханова», — сказала пресс-секретарь суда.

Дмитрий Малютов, адвокат другого осуждённого — Ариана Романовского, заявил, в свою очередь, «РИА Новости», что защита ещё не получила текст приговора и подробную жалобу планируют подавать уже после этого.

Как передавало ИА Регнум, бывший директор холдинга Ксении Собчак «Осторожно: медиа!» Кирилл Суханов 12 февраля был приговорён к 7,5 года лишения свободы за вымогательство 11 млн рублей у главы «Ростеха». Кроме того, виновными по этому делу признаны бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев. Суд приговорил их к семи годам колонии строгого режима.

По версии следствия, Суханов, Романовский и Бигаев вымогали 11 млн рублей у Чемезова за удаление публикации, затрагивающей его интересы и содержащей компрометирующие его сведения, а также за неразмещение в течение месяца аналогичных сведений в Telegram-канале «Тушите свет».

Полиция задержала Суханова непосредственно при получении 800 тыс. рублей от представителя Чемезова. Фигуранты вину не признали, утверждая, что выполняли поручения Собчак в соответствии с трудовым договором.

Собчак свою причастность также отрицала. В ходе следственных действий в её доме прошли обыски. При этом сообщалось, что у неё никакого процессуального статуса нет. После задержания Суханова, Романовского и Бигаева Собчак покинула Россию, но вскоре вернулась и посетила офис «Ростеха», где принесла извинения главе корпорации.

При этом мать Бигаева Залина Адеева уточняла, что Собчак не предлагала никакой помощи семье журналиста. По её мнению, телеведущая подставила своих работников.