Москва, 14 февраля, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Своим заявлением о переходе ВСУ к обороне новый главком украинской армии Александр Сырский подал сигнал западным кураторам о том, что все их требования учтены. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 14 февраля высказал военный эксперт Алексей Леонков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сырский подал сигнал кураторам, что все их требования учтены, то есть ВСУ будут обороняться, будут беречь личный состав, будут налаживать логистические пути. В общем, сделают всё, как пожелает хозяин», — отметил военный эксперт.

Он также обратил внимание на то, что слова Сырского будут расходиться с делами на местах. Вопрос поступления информации с мест будет, наверное, одним из самых закрытых вопросов в ВСУ, чтобы лишний сор не достигал ушей тех, кто помогает Украине, поставляет вооружение, военную технику, предположил Леонков.

При этом он поинтересовался, о какой обороне говорил Сырский. Эксперт напомнил, что, например, оборона Авдеевки является политическим, а не военным решением, поскольку нет смысла превращать этот населённый пункт в очередную мясорубку, которая была, например, под Артёмовском. При этом информационная кампания о том, что, дескать, Украина сражается, истекает кровью за свободную демократическую Европу и США — это такой инфоповод, который можно очень долго муссировать в СМИ.

Военный эксперт отметил, что ВСУ будут держаться за те рубежи, которые у них есть. Они будут вести так называемую активную оборону, но не в классическом смысле военного искусства, когда строится несколько оборонительных рубежей для сдерживания превосходящих сил.

«ВСУ из укрепрайонов, которые строятся по правилам западной тактики, будут осуществлять атаки группами. Также нужно готовиться к провокациям против Брянской и Белгородской областей. ВСУ будут осуществлять попытки захвата населённых пунктов. То есть вот такая будет активная у них работа по утилизации собственного личного состава», — отметил Леонков.

Он добавил, что ВС России сейчас ведут активную оборону, противник продолжает атаковать, но количество и качество его атак снизилось.

Эксперт обратил внимание на то, что ВСУ также пытаются отвечать на атаки ВС России, срочно перебрасывая подразделения и технику с одного края линии боевого столкновения на другое. При этом стратегическая инициатива находится на стороне российской армии, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, немецкий телеканал ZDF сообщил, что украинская армия под командованием нового главкома Александра Сырского перешла от наступательных попыток в зоне боевого соприкосновения с ВС России к оборонительным действиям.

Бойцы украинской армии называют нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского «мясником» и «генералом 200» из-за потерь, которые войска понесли под его командованием.

По данным СМИ, Сырский очень непопулярен в рядах украинской армии, где его считают подвергающим опасности своих подчинённых в зоне военных действий безо всяких колебаний. Новый главком ВСУ возглавлял войска в сражении под Артёмовском в ДНР, в котором ВСУ понесли очень тяжёлые потери.