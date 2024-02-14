Москва, 14 февраля, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Появилась архивная видеозапись столкновения у посёлка Невельское российских военных и британских наёмников из батальона The Chosen. Видео опубликовал Telegram-канал TrackANaziMerc.

Кадр из видео

На видеокадрах видно, как наёмник по имени Александр Мосс получает ранение от выстрела пулеметчика ВС России. Ранение пришлось в шею, а пуля прошла сбоку.

Отмечается, что указанный батальон несёт самые высокие потери среди всех подразделений иностранных наёмников в ходе спецоперации.

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Как передавало ИА Регнум, украинские военные не уважают никого, кроме США, поэтому относятся как к колумбийским, так и даже к европейским военачальникам по-хамски. Такое мнение высказал военный эксперт Иван Коновалов.

Колумбийские военные советники, обучающие ВСУ, пожаловались, что сотрудники Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины унижают и избивают их. Видеозаписи инцидентов появились в соцсетях. На одном из фрагментов колумбиец рассказывает об обращении украинских военных с иностранными коллегами как с собаками. Кроме того, наёмник рассказал, что люди бегут от ВСУ «именно из-за постоянных унижений». Известно, что из этой группы колумбийских наёмников на Украине погибли уже 25 человек.