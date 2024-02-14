Москва, 14 февраля, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Некогда российская оперная певица Анна Нетребко, осудившая СВО и перебравшаяся на ПМЖ в Европу, намекнула своим поклонникам, что окончательно определилась с выбором и он не в пользу России.

Александр Демьянчук/ТАСС Анна Нетребко

Так, 9 февраля Нетребко, которую ещё год назад активно отменяли все главные американские и европейские театры и площадки, стала почётным гостем яркого и важного события в сфере культуры — Венского бала.

Более того, само торжество проходило под русскую классику — произведения Петра Ильича Чайковского. Хотя, как отметили внимательные поклонники в комментариях в соцсетях Нетребко, организаторы не забыли отдать дань геополитической повестке и назвали Чайковского композитором с украинскими корнями.

Там же, в комментариях, другая поклонница Нетребко призвала певицу возвращаться на родину.

«Возвращайтесь в Россию, мы вас любим», — написала женщина.

Но Нетребко дала понять, что не намерена этого делать и со своим выбором уже определилась.

«Спасибо, но я не живу в России уже 20 лет», — подчеркнула она.

Это не первый раз, когда кубанская казачка Нетребко публично отказывается от своей Родины. В первый раз Анна это сделала в 2022 году, вскоре после начала СВО. Сначала певица пыталась отмолчаться о происходящем, но жаловалась но огромное давление со стороны западных театров. От певицы потребовали чёткой позиции. концерты Нетребко начали отменять в нью-йоркской Метрополитен-опере, в «Ла Скале» и других знаменитых площадках. Имя оперной дивы исчезло из списка артистов немецкого лейбла Centre Stage Artist Management, принадлежащего Universal Music.

В конце концов Нетребко «категорически осудила» спецоперацию и всё происходящее на Украине. Далее последовало уточнение, что политику российского президента она не поддерживает, и вообще встречалась-то с Владимиром Путиным всего пару раз. Только вот в 2012 году Нетребко была доверенным лицом на тот момент кандидата в президенты Путина, а в 2014 году передала 1 млн рублей на восстановление «Донбасс Оперы» в ДНР, пострадавшей от украинских обстрелов.

«И передача пожертвования для Донбасса, и фотография происходили во время пресс-конференции в Санкт-Петербурге. Друзья-музыканты из оперы в Донецке мне рассказали, что их обстреляли, их семьи, город и театр. Я хотела сделать для них что-то хорошее. Что я и сделала и пожертвовала. А потом была эта пресс-конференция в Санкт-Петербурге, где человек, которого я не знаю…спросил, можно ли сфотографироваться со мной, вдруг вытащил из кармана флаг Новороссии и сказал: «У меня для тебя подарок». Я не была готов к этому. Я не знала, что мне давали, это была моя вина», — оправдалась потом Нетребко перед европейскими журналистами.

Вскоре «отмена» Нетрбеко на Западе сошла на нет. Берлинская опера вернула артистку на сцену, хотя МИД Украины уже высказал своё недовольство по этому поводу. При по всей России концертов оперной дивы больше не ожидается.

В августе 2023 года Анна Нетребко подала в суд иск на «Метрополитен-оперу» в Нью-Йорке и её генерального менеджера Питера Гелба. Она потребовала выплатить компенсацию в размере 360 тыс. долларов за отмененные выступления.