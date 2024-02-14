Москва, 14 февраля, 2024, 12:51 — ИА Регнум. В свою бытность президентом США Дональд Трамп постоянно повторял, что страны НАТО должны выделять блоку 2% от ВВП. Об этом 14 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Michael Kappeler/Global Look Press Дональд Трамп

Так он прокомментировал слова помощника Трампа о том, что было бы неплохо ввести рейтинг для стран НАТО, чтобы на тех, кто не вкладывает в бюджет блока 2% ВВП, не распространялась 5-я статья устава альянса.

«Мы видели, но здесь справедливости ради надо сказать, что это было главным посылом Трампа в бытность его президентом США. Про эти 2% он постоянно повторял при любом случае. Никакой новизны нет», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля во время предвыборного митинга в Южной Каролине Трамп заявил, что поощрял бы Россию нападать на любого из союзников США по НАТО, которые, по его мнению, не выполнили своих финансовых обязательств перед альянсом. Экс-президент добавил, что в такой ситуации он бы не защищал страны НАТО, так как нужно платить по счетам.

В Москве неоднократно заявляли, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО: ни геополитических, ни экономических, ни военных. Президент РФ Владимир Путин также назвал полной чушью утверждения о возможном нападении России на НАТО.