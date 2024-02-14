Москва, 14 февраля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Обеспокоенность по поводу нового закона о конфискации имущества за фейки о ВС России является беспочвенной. Об этом 14 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

URA.RU/TASS

«Априори высказывать какую-то обеспокоенность считаем беспочвенной», — сказал представитель Кремля, отметив, что нарушение закона будет подразумевать наказание, поэтому следует оценивать правоприменительную практику этого закона в дальнейшем.

По словам Пескова, закон однозначно не имеет ничего общего с конфискацией в советских законах.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества, нажитого или использованного при распространении фейков о Вооружённых силах РФ.

Помимо имущества, нажитого в результате противоправной деятельности, закон распространяется на имущество, использованное при распространении заведомо ложной информации о российской армии или призывах к действиям против безопасности РФ.

Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Конфискация денег или имущества будет грозить тем, кто публично оскорбляет и дискредитирует армию, а также тем, чья деятельность направлена против безопасности России, следует из документа.

Конституционный комитет Совета Федерации 6 февраля поддержал и рекомендовал к одобрению закон о конфискации имущества за фейки о российской армии. Совет Федерации единогласно одобрил принятие этого закона на заседании 7 февраля.

В ходе заседания первый зампред конституционного комитета Владимир Полетаев пояснил, что институт конфискации, как и прежде, остаётся не наказанием, а иной мерой уголовно-правового воздействия. Она призвана предотвратить дальнейшее совершение преступления или оказать профилактическое воздействие. Возможность конфискации имущества, отметил он, предусматривалась и раньше, теперь же расширен перечень преступлений.