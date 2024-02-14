Москва, 14 февраля, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Магистральным направлением внешней политики России остаётся укрепление суверенитета. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил 14 февраля в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме.

Анна Раткогло/РИА Новости

«Магистральным направлением всей работы на внешнеполитическом контуре было и остаётся формирование благоприятных, безопасных условий для стабильного развития страны, укрепления её суверенитета, повышение качества жизни наших людей», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лавров заявил, что Россия в условиях многолетних западных санкций обрела способность вести диалог и одновременно сохранять суверенитет.

По его словам, ожесточённость и всеохватность санкций, которые существовали и прежде, в полной мере проявились после госпереворота на Украине, спровоцированного Западом. Россия больше не может полагаться на партнёров, которые «в любой момент могут обмануть», но вместе с тем остаётся открытой для тех, кто проявил надёжность и не пытался использовать экономические отношения в своих эгоистичных интересах.