Москва, 14 февраля, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Россия находится в авангард борьбы за лучшее будущее мира, заявил 14 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Выбор, сделанный президентом страны Владимиром Путиным при поддержке политического класса и всего народа на отстаивание жизненных интересов России, поставил нашу страну без преувеличения в авангард борьбы за лучшее будущее всего мира», — сказал он.

По его словам, США пытаются управлять хаосом, дестабилизируя регион за регионом.

«Но на деле, я думаю, они не знают, что творят», — добавил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, ранее Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, заявил, что прошедший год показал непринятие геополитических «манер» Запада в мире. Он подчеркнул, что в мире появляются новые центры влияния, опережающие Запад по развитию.

Президент России Владимир Путин отмечал, что мировые экономические отношения меняются, на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель. Москва выступает за реально демократическую модель развития глобальной экономики, подчеркивал российский лидер: такую, где верх берёт настоящая честная конкуренция всех участников экономической деятельности, в то время как США эксплуатируют даже своих союзников, как и других участников мировой экономики.