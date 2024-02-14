Вашингтон, 14 февраля, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Украинским военным приходится следить за американской политикой из-за проблем с помощью от США. Об этом 14 февраля написала газета The Wall Street Journal.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Сейчас мы используем боеприпасы только в том случае, если ситуация критическая», — приводит издание слова одного из бойцов ВСУ.

Отмечается, что из-за прекращения поддержки от США украинские военные стали меньше расходовать боеприпасов и больше следить за американской политикой.

В статье подчеркнули, что в рядах украинской армии обеспокоены попытками республиканцев заблокировать дальнейшую помощь Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден 13 февраля призвал палату представителей срочно одобрить законопроект о выделении средств для поддержки Украины, Израиля и Тайваня, отметив, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы.

Ранее Сенат США утвердил законопроект, предполагающий выделение Украине, Израилю и Тайваню 95 млрд долларов, в том числе 60 млрд долларов Киеву. При этом спикер палаты представителей Майк Джонсон отметил, что этот документ даже не будет рассматриваться, поскольку сначала власти США должны решить вопрос об охране границы с Мексикой и только потом выделять столь значительные средства другим странам.

Обозреватели The Financial Times ранее отмечали, что для ВСУ сложилась на фронте отчаянная ситуация, которая гораздо хуже, чем это признают в Киеве. Западные чиновники предупредили, что у украинской армии наблюдается критический дефицит снарядов для артиллерии на фоне отсутствия обещанной западной помощи, заявили также авторы.