МИД назвал условие для возвращения к выплатам взносов в Арктический совет
МИД: Россия вернётся к взносам в Арктический совет при возобновлении его работы
Москва, 14 февраля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Решение России о приостановлении выплаты взносов в Арктический совет будет действовать до возобновления полноценной работы данной организации, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.
«Решение принято до возобновления полноформатной работы совета», — цитирует его ТАСС.
Дипломат уточнил, что имеет в виду взаимодействие между всеми участниками Арктического совета, в том числе и в проектной деятельности.
Как передавало ИА Регнум, ранее 14 февраля в МИД РФ заявили, что Россия приняла решение приостановить выплату ежегодных взносов в бюджет Арктического совета до возобновления практической работы в этом формате с участием всех стран-членов.
Это касается реализации совместных проектов, затрагивающих такие вопросы, как сохранение хрупкой экосистемы Заполярья, проведение полярных исследований, в том числе морских научных экспедиций, развитие гуманитарных связей, повышение качества жизни и благосостояния населения Крайнего Севера, включая коренные народы