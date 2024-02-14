Москва, 14 февраля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Решение России о приостановлении выплаты взносов в Арктический совет будет действовать до возобновления полноценной работы данной организации, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

Антон Новодережкин/ТАСС

«Решение принято до возобновления полноформатной работы совета», — цитирует его ТАСС.

Дипломат уточнил, что имеет в виду взаимодействие между всеми участниками Арктического совета, в том числе и в проектной деятельности.

Как передавало ИА Регнум, ранее 14 февраля в МИД РФ заявили, что Россия приняла решение приостановить выплату ежегодных взносов в бюджет Арктического совета до возобновления практической работы в этом формате с участием всех стран-членов.

Это касается реализации совместных проектов, затрагивающих такие вопросы, как сохранение хрупкой экосистемы Заполярья, проведение полярных исследований, в том числе морских научных экспедиций, развитие гуманитарных связей, повышение качества жизни и благосостояния населения Крайнего Севера, включая коренные народы