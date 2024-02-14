Омск, 14 февраля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Заместитель министра труда Омской области Сергей Добрых попал в ДТП, его госпитализировали с травмами, водитель чиновника погиб, сообщил 14 февраля Telegram-канал «112».

Госавтоинспекция Омской области

По этим данным, авария произошла на трассе Омск — Муромцево. «Тойота», в которой ехал Добрых, столкнулась с «ГАЗелью». Водитель чиновника погиб, четыре человека, в том числе заместитель министра, получили повреждения.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Прокуратура Омской области сообщила о начале проведения проверки. 38-летний водитель «Тойоты», двигаясь в тяжёлых метеорологических условиях, допустил столкновение с «ГАЗелью», в салоне которой находились люди, отметила пресс-служба надзорного ведомства.

«В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте от полученных телесных повреждений, в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести доставлены пассажир «Тойоты», водитель и несколько пассажиров «Газели». Проводятся проверочные мероприятия по выяснению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в целях правовой оценки действий лица, его допустившего», — сказано в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года глава Тывы Владислав Ховалыг уволил министра лесного хозяйства и природопользования региона Темира Сарыг-Хаа и руководителя региональной Авиалесоохраны Алаша Куулара после смертельного ДТП с ведомственным автомобилем. По словам Ховалыга, чиновники не обеспечили дисциплину и контроль в подведомственном учреждении. Виновником аварии, в результате которой погибли пять человек и пострадали двое, стал водитель транспорта, принадлежащего подведомственному учреждению Минлесхоза.

В январе 2023 года служебный автомобиль министра цифрового развития Татарстана Айрата Хайруллина попал в ДТП в Казани. Чиновника в момент аварии в салоне не было. В принадлежащий правительству республики автомобиль BMW врезалась машина Daewoo Matiz, которая выехала на перекрёсток на красный сигнал светофора. Виновника ДТП увезли в больницу с сотрясением мозга, водитель министра не пострадал.