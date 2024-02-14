Москва, 14 февраля, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Торговые сети стали отказываться от приёма на реализацию разливного пива. Эта проблема обсуждалась на заседании рабочей группы по пивоваренной продукции и слабоалкогольным напиткам экспертного совета при Росалкогольтабакконтроле.

Виталий Аньков/РИА Новости

С 15 января магазины обязаны передавать сведения о подключении ёмкостей для хранения и перевозки пива — кегов — к оборудованию для розлива. После этого пивовары столкнулись с отказами сетей принимать у них разливное пиво, говорится в протоколе заседания.

Кроме того, магазины обязали передавать данные о продаже с помощью контрольно-кассовой техники в национальную систему маркировки «Честный знак». Розница оказалась не готова выполнять новые требования, отмечают пивовары.

Проблемы с торговыми сетями возникли у компании «Балтика» и различных мелких пивоваренных предприятий, сообщает РБК.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 14 февраля подписал закон, который расширяет полномочия субъектов в целях борьбы с «наливайками» и ужесточает требования к алкогольной продукции. Закон также запрещает производить пивные напитки из закупленного пива и добавлять в алкогольную продукцию этиловый спирт, если это не предусмотрено требованиями госстандартов и техрегламентов.