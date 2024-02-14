Москва, 14 февраля, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» стали более 100 компаний, сообщил 14 февраля мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По его словам, в прошлом году этот статус получили 16 высокотехнологичных предприятий. Суммарно они вложат в развитие производств более 14,5 млрд рублей и создадут свыше трёх тысяч рабочих мест.

«Больше всего новых резидентов — шесть — в индустриальном парке «Руднево», который мы открыли меньше года назад», — отметил мэр.

Все компании, обладающие особым статусом, представляют важные отрасли: микроэлектронику, информационные технологии, беспилотные авиасистемы, медизделия и фармацевтику, заключил Собянин.

Как передавало ИА Регнум, особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых более 100 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

7 ноября 2023 года министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что предприятие — резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» вошло в десятку компаний по итогам Всероссийского рейтинга лучших работодателей, обеспечивающих трудоустройство участников чемпионатов «Абилимпикс».