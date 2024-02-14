Архангельск, 14 февраля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Владимир Станулевич

Пресс-служба главы Архангельска Глава города Архангельск Дмитрий Морев

Как считают некоторые историки, Архангельск возник в результате ссоры Ивана Грозного и королевы Елизаветы I Английской. Царь хотел английскую жену, королева долго играла с ним, а в 1583 году отказала. Разгневанный Иван IV Васильевич перенес «окно в Европу» из английской фактории-порта Святого Николая, рядом с нынешним Северодвинском, к укрытому от английского флота дельтой Северной Двины Михайло-Архангельскому монастырю.

Прошло 440 лет, с англичанами снова проблемы, а Архангельск готовится отметить свой день рождения. Как город готовится отметить эту дату, ИА Регнум рассказал глава Архангельска Дмитрий Морев.

Архангельску исполняется 440 лет. На какие звания претендует город — колыбель русского флота, первый морской порт России, столица Русского Севера или Арктики?

Мы не претендуем, а уже зафиксировали за собой звание первого морского порта России. То же самое можно сказать о флоте. Петр Первый именно здесь начал строительство торгового и военного флота России, подписав указ о создании первого российского адмиралтейства. Воронеж спорит, но знающие историю помнят, что корабли в Воронеже строились для осады Азова и позже наших первенцев. Это была локальная история, к морскому флоту не имеющая отношения. Наш опыт международной торговли укрепил статус колыбели флота. 75% внешней торговли России в XVII веке шли через Архангельск. Поэтому мы и первый морской порт России, и колыбель русского флота.

Голландская гравюра Архангельск в 1701 году

В связи с основанием Архангельска упоминаются несколько дат — дата первого упоминания Михайло-Архангельского монастыря, дата подписание указа Ивана Грозного и дата закладки крепости. Какую считать днем рождения Архангельска?

Я себя не причисляю к научному сообществу и ориентируюсь на мнение профессионалов. Как поселение мы начались с момента основания Михайло-Архангельского монастыря, корни которого, по одной из версий, уходят в XII век. Более точной датой является подписание указа Ивана Грозного об Архангельске — 4 марта 1583 года. Большинство историков склоняются к мнению, что основание Архангельска произошло в 1583 году. Но двинские воеводы начали строительство только в 1584 году. Традиционно датой основания считается 1584 год, а поморские люди верны традициям. Если праздновали 400-летие в 1984 году, то менять ничего не будем.

Археологи Института археологии РАН в 2020 году нашли в Петровском парке у драмтеатра остатки деревянной крепости, ранее с помощью георадара обнаружили фундамент снесенного Троицкого кафедрального собора. Когда можно будет увидеть эти памятники прошлого?

В ближайшие несколько лет в планах благоустройства Петровского парка нет раскопок и музеефикации найденных памятников истории и культуры. Но я надеюсь, что это когда-то произойдет и сейчас при благоустройстве парка важно иметь в виду будущее. Горожанам надо показать исторические валы, стену крепости, фундамент снесенного собора, от которых пошел наш город.

Мне нравится эта идея, она вполне может быть поддержана правительством области. Мы сделали мемориальный сквер на месте Михайло-Архангельского монастыря с его бронзовым макетом, и пока такой же макет можно поставить на месте крепости и собора.

У Новодвинской крепости на Двине, была одержана первая победа над шведам в Северной войне. Когда крепость откроет ворота для тысяч туристов?

Институт Ленгипрогор разработал мастер-план Новодвинской крепости, включающий реставрационные работы, развитие инфраструктуры, строительство гостиниц, кафе, энергетических мощностей. Это очень затратный проект, причем инвестиции могут быть только бюджетными. Частные инвестиции возможны, но на данном этапе, я думаю, их не будет. Нужно привести объект в более достойное состояние и тогда подтянется бизнес. Проект займет годы, потребуются миллиарды рублей, но с этого пути нельзя сворачивать. Крепость находится в ведении областного краеведческого музея, и задача города — дорога к крепости и коммуникации.

Архангельску нужны несколько мощных точек притяжения туристов. Гость Архангельска в музее может посмотреть музей деревянного зодчества Малые Карелы, город, съездить на Белое море в Северодвинск, завершить осмотр Новодвинской крепостью, и потратить на это неделю проживая в гостиницах, ужиная в ресторанах и покупая в наших магазинах.

Фото пресс службы мэрии Архангельска Морские ворота Новодвинской крепости

Петр Первый принимал противоречивые решения по Архангельску — сначала помогал, а потом передал его ресурсы Санкт-Петербургу. Ваше отношение к императору?

Мы не можем относиться к Петру только оценивая его указы по Архангельску. Он — император всероссийский, и оценивать его должны как государя всей страны. Если его решение шло на пользу государству, оно шло на пользу и каждому городу. Он принял решение основать здесь первое адмиралтейство, строить флот, определил Архангельск вместо Холмогор административным центром губернии, и это развивало город.

Архангельские критики Петра говорят, что он сменил вектор развития на Санкт-Петербург, перенес туда из Архангельска порт, флот и так далее. Я оцениваю его вклад в развитие Архангельска положительно, хотя Петр Первый — фигура неоднозначная. Его усилия по строительству государства проводились за счет народа, высоких налогов, гибели многих людей на строительстве Санкт Петербурга, других великих стройках. Но оценивать государей того периода с точки зрения человечности сложно. Разные нормы морали.

В Архангельске везде портреты Петра Первого, а памятника основателю города Ивану IV Васильевичу нет. Почему?

Появление такого памятника должно опираться на широкую поддержку исторического сообщества и жителей. Не может городская власть быть его инициатором — идея должна исходить снизу.

Иван Грозный — царь всея Руси, ему нельзя ставить абы какой памятник. Он должен быть очень достойным, это памятник не только царю, но и нашему государству того периода. Возведение подобных сооружений требует бюджетных средств, вряд ли найдутся частные инвесторы. Таких расходов на памятник мы себе позволить не можем.

Фигура Ивана Васильевича еще более неоднозначна, чем Петр Первый. Государь в два раза увеличил территорию нашей страны, укрепил южные границы, покорил Казанское и Астраханское царства, Сибирь. Но в конце случилось поражение в Ливонской войне, опричнина, да и Смуту причисляют к последствиям его правления.

Архангельский порт вошел в постановление правительства РФ о развитии Севморпути. Что будет построено в Архангельске?

В постановлении предусмотрено строительство ледоколов для архангельского порта, развитие портовой инфраструктуры и строительство глубоководного участка, ремонт автомобильных дорог и строительство железнодорожных путей в порт Экономия. Запланирован ремонт двух мостов на Маймаксанском шоссе, реконструкция Кузнечевского моста либо строительство рядом нового, капитальный ремонт городских улиц ведущих в порт. Основной поток автомобильных грузов в порт от шоссе М-8 пойдет по Краснофлотскому мосту, Окружному шоссе, Талажскому шоссе, понтонной переправе через Кузнечиху в Северный округ и дальше в Экономию. Вспомогательный пойдет через Кузнечевский мост после его реконструкции, капитально отремонтированной улице Советская с выходом на Маймаксанское шоссе и далее. С железнодорожными грузами все понятно.

Фото пресс службы мэрии Архангельска Архангельск

В этом году Архангельск получит для своих островитян первое пассажирское судно ледового класса. Будут ли архангельские судостроители предлагать серию этих теплоходов в другие северные регионы?

Четыре пассажирских судна ледового класса строятся на заводе «Красная кузница»: одно для города Онеги на 60 мест и три по сто мест для Архангельска. Они позволят значительно продолжить навигацию в период шуги, ледохода и ледостава. Суда недешевы, дороги в эксплуатации, как все машины для Севера — у них повышенная мощность, усиленный корпус, не такая большая вместимость. На наших «летних» теплоходах 175 пассажирских мест, а на этих только 100. Без постоянной поддержки бюджета такие суда использовать сложно. Первое готовится к ходовым испытаниям, и в навигацию 2024–2025 года начнет эксплуатироваться. Тогда мы проверим его надежность, комфортабельность и возможность строительства для других северных регионов. Но уже ясно, что для Архангельска эти суда большое подспорье.

Сделать бы их грузопассажирскими…

И грузопассажирскими, и поработать над увеличением пассажирских мест. Но то, что есть сейчас, и то, что строится — колоссальная разница. Осенью-весной на острова ходят буксиры, люди стоят на открытой палубе под всеми ветрами, дождями и снегами. С вводом новых судов качество жизни на островах значительно улучшится.

Фото пресс службы мэрии Архангельска Архангельск

Архангельск имеет большие островные территории. Надо переселять островитян на материк или поддерживать их там, где живут?

Сейчас нами применяются оба этих подхода. Мы расселяем людей из аварийного жилья на островах в дома «на материке». В то же время создаем условия, чтобы люди оставались где живут. Перспективу островов я вижу в индивидуальном жилищном строительстве, многоквартирные дома там строить нецелесообразно. Детские школы и сады мы будем содержать и ремонтировать.

На островах лучше стало с водой, есть две инвестпрограммы, по которым водопровод модернизируется. Полтора года назад на Кегострове мы построили современные очистные сооружения, заменили пять километров водопроводных и канализационных сетей. Благодаря этому вода в части острова стала даже лучше, чем в городе. Проектируются новые очистные сооружения и сети на острове Бревенник. На островах работают котельные — на Бревеннике, Хабарке, Кегострове.

Не планируете общегородские проекты переносить на острова — городской пляж, парк отдыха?

Мы прикладываем усилия по туристическому развитию Кегострова. Там появился новый туробъект «Поморская гостёба» построенная на средства Губернаторского центра. Развитие туристической привлекательности Кего в наших планах.

В Архангельске развернулось благоустройство, но в его дизайне не заметна богатейшая северная культура. Почему?

Соглашусь, что благоустройству надо придать историчность и показать культуру Русского Севера, в нынешних проектах этого практически нет. Национальным корням и культурным смыслам надо уделять больше внимания. Просто темпы благоустройства иногда не позволяют глубоко проработать проект в этом смысле.

Тем более благоустройство мы делаем в рамках национального проекта, это федеральные средства. И мы стремимся максимально быстро их получать и осваивать для развития нашего областного центра.

Например, у нас появился сквер на перекрестке проспекта Советских Космонавтов и улицы Гагарина. Там стоял деревянный магазин времен моей молодости. Историчности у этого места, откровенно говоря, немного. Но черты северных промыслов, росписей, можно придать любой территории. Будем привлекать к проектированию благоустройства местных архитекторов, знающих Русский Север.

Мемориальный сквер на месте снесенного Михайло-Архангельского монастыря давшего имя Архангельску и области оказался настолько удачным, что его проект был разослан во все регионы Императорским православным обществом Сергея Степашина. Чем он интересен?

Глубиной проработки, которой удалось достичь. Он позволяет горожанам окунуться в историческую атмосферу этого места. Скорее всего, большинство архангелогородцев до появления сквера даже не знали, что там был монастырь. Нам удалось привлечь к разработке специалистов в разных отраслях — историков, археологов, архитекторов, священнослужителей, строительную группу «Аквилон». Проработка проекта заняла много времени.

Мы будем продолжать создание мемориальных территорий, и следующим будет сквер в память снесенной Воскресенской церкви, первого каменного храма Архангельска, давшего имя Воскресенской улице.

Святейший патриарх Кирилл, освящая новый Михайло-Архангельский кафедральный собор, поддержал предложение переименовать Профсоюзную площадь, на которой стоит храм, в Соборную. Когда это произойдет?

Нужно осуществить проект благоустройства площади, глобальный для Архангельска. Это более 1,3 млрд рублей, мы планируем завершить его в 2025 году. Тогда можно будет вернуться к вопросу переименования. Инициатива вполне обоснована, разумна. Я думаю, можно поискать и компромиссные решения.

Не за счет городской инфраструктуры растет благоустройство?

Это не сообщающиеся сосуды, а разные нацпроекты и программы. Средства направленные на инфраструктуру не уменьшаются.

В каком состоянии подземные коммуникации Архангельска?

У нас хорошая динамика по сетям водоснабжения и водоотведения, где процент износа и количество аварий снижаются.

Перспектива теплоснабжения в строительстве новых котельных и переводе старых на газ. Газификация города успешно идет, к газопроводу подключаются жилые дома в ряде округов. Строительство локальных газовых котельных удобно потому, что идет без бюджетных средств. Уже несколько инвесторов определились по земельным участкам где будут строить такие котельные.

Жилье подключается к газопроводу за счет городского бюджета?

Нет, за счет «Газпрома». Там, где возможно протянуть сеть от основного газопровода, «Газпром» сам подключает жилые дома.

В Подмосковье частные котельные национализируют после январских разморозок. Устойчиво ли теплоснабжение от частников?

Архангельская ТЭЦ принадлежала частной ТГК-2 и, по форме собственности, продолжает быть акционерным обществом. В Архангельске 51 котельная, некоторые из них частные и обслуживают жилой фонд.

Нужна ли вторая ТЭЦ в Архангельске, как предлагают некоторые энергетики?

Строить вторую ТЭЦ нет смысла, мощностей действующей вполне достаточно. Нужно только выполнять необходимые ремонтные работы, модернизацию, и этого достаточно.

Фото пресс службы мэрии Архангельска Архангельск

Имеет ли Архангельск резервы по энергетике, коммуникациям, мусору, очистным сооружениям?

Разная ситуация в разных округах. Наша ТЭЦ работает в режиме когенерации, параллельно производит тепло и электроэнергию. При этом спроектирована так, что у нее избыточные электрические мощности и она не может их снизить. ТЭЦ вырабатывает электричества столько, сколько город не потребляет. Но тем не менее электроэнергия неравномерно распределена по городу из-за состояния сетей и подстанций. Нужно строить новые подстанции, которые позволят возводить вокруг себя дома и производства.

По теплу то же самое, ситуация зависит от удаленности округа от ТЭЦ, от застройки, от насосных станций. Есть округа, которые будут работать на локальных ТЭЦ, там можно строить и строить. И есть центральная часть города, где резерва по теплоснабжению нет.

Тепловые мощности Архангельской ТЭЦ достаточные, сдерживают устаревшие магистрали. Строительство дополнительной магистрали от ТЭЦ к городу у железнодорожного вокзала позволит увеличить резервные мощности под будущее строительство. Проект в высокой степени готовности, прорабатывается финансовая составляющая.

Миндальвостокразвития РФ определил опорные города в Арктике. В Архангельской области это агломерация Архангельск-Северодвинск-Новодвинск и Приморский округ. Создан ли координационный орган муниципалитетов входящих в агломерацию?

Координирует развитие агломерации правительство Архангельской области. Дорожная сеть между нашими муниципалитетами ремонтируется и строится, мусорный полигон единый для муниципалитетов, а со строительством мусороперерабатывающего завода в Холмогорском районе он станет единым для всей агломерации.

При губернаторе Игоре Орлове был план «Большой Архангельск», но на сегодняшний день какого-то координирующего органа из представителей муниципалитетов, который руководит развитием этого «Большого Архангельска», нет. Большой необходимости в нем я не вижу.

Есть ли программа развития Архангельска? Может ли она стать федеральной?

Программа развития Архангельска утверждена областным законом «Об административном центре Архангельской области городе Архангельск». Он действует, но в 2019 году был приостановлен. Лоббировать его восстановление мы продолжаем.

О федеральной программе развития Архангельска речи не было. Постановление правительства РФ о развитии Севморпути с пунктами об архангельском порте по своей значимости и является программой развития Архангельска.

Город в значительной степени развивается на федеральные средства — бюджет прошлого года исполнен по доходам на 18 млрд рублей, из них около 11 млрд поступления из областного и федерального бюджетов. В 2023 году поступления из верхних уровней бюджета в Архангельск увеличились на 2 млрд рублей — приличная сумма.

Партия «Единая Россия» впервые за многие годы победила в Архангельске. В чём причина?

Я думаю, повлияли три фактора. Первый — простая и доступная по сравнению с другими партиями программа ЕР в области и городе.

Второй — выдвинутые кандидаты в своих профессиональных кругах пользуются авторитетом.

И в-третьих, если люди удовлетворены работой власти, то рейтинг ЕР повышается. Если мэрия работает плохо, то и рейтинг ЕР в Архангельске будет низкий.

Фото пресс службы мэрии Архангельска Архангельск

Вырос ли турпоток в Архангельск?

Губернатор Александр Цыбульский сообщил данные Росстата, что турпоток в область увеличился за год в два раза. Эта цифра всегда основана на данных коллективных средств размещения.

В Архангельске под КСР понимаются аккредитованные гостиницы. Не учитывают тех, кто разместился у родственников или в съемных квартирах. И не все гостиницы включены в перечень КСР, есть небольшие отели, хостелы, которые не идут в учет. Месяца два назад я заглянул на «Авито» и набрал «сдача квартир посуточно в Архангельске» — оказалось 307 предложений!

Считаю, что турпоток вырос, и на этот юбилейный для Архангельска год я возлагаю большие надежды.