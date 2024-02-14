Богота, 14 февраля, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Российские дроны обратили в бегство с поля боя колумбийских наёмников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Историю 32-летнего боевика по прозвищу Чечо приводит агентство Associated Press.

Кадр из видео Чечо

Чечо признал, что когда началась массированная атака беспилотников, ему пришлось спасать своего напарника: осколок гранаты, брошенной одним из дронов, пробил сослуживцу челюсть. Боевик сказал также, что бежать с позиции, чтобы спасти свои жизни, мужчины решили потому что спрятаться от беспилотников было решительно негде. Многолетний опыт борьбы колумбийский солдат с наркокартелями у себя в стране не помог в условиях боевых действий на Украине, отмечает Associated Press.

«Я думал, что умру», — пожаловался Чечо.

На массированные атаки дронов и постоянные артиллерийские обстрелы с российской стороны в зоне проведения спецоперации 30 декабря пожаловался американский наёмник Мэттью Вандайк.

Зверства наёмников на Украине

Об особенностях действий иностранных боевиков в составе ВСУ высказался 17 декабря 2023 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, наёмники, по обыкновению толкают вперёд мобилизованных украинских военных, а когда те пытаются сдаться в плен, их просто расстреливают.

Воюющим на стороне украинской армии зарубежным наёмникам обещали по 300 долларов за каждого убитого российского бойца, признавался в ноябре 2023 года пленный грузинский боевик Георгий Гоглидзе.

Ранее боевик рассказал, что два его сослуживца по ВСУ из Франции застрелили мирного жителя, отказавшегося их пускать в свой дом. Он уточнил, что среди воюющих на стороне Киева наёмников есть граждане Польши, США, Великобритании, Бразилии и Испании.

Британская газета The Daily Telegraph 15 сентября отмечала, что воюющие на стороне ВСУ иностранные наёмники начали из-за конфликтов убивать друг друга.

Так, в Запорожье в августе без вести пропал британский наёмник Дэниел Берк. Со ссылкой на данные полиции предполагается, что он был убит сослуживцами из-за денежного спора. Ещё одного британца Джордана Чедвика, тело которого нашли в июне в водоёме со связанными руками, также могли убить наёмники.

Журналисты отметили, что в составе Интернационального легиона украинской теробороны за Киев воюют лица с уголовным прошлым, психическими расстройствами и наркотической или алкогольной зависимостью.

Французские наёмники, которых «нет»

Также известно, что с начала проведения спецоперации на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ прибыли свыше 300 наёмников из Франции, 130 из которых уничтожили в ходе боевых действий.

В частности, вечером 16 января Вооружённые силы России нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наёмники. В списке волонтёров из организации SOS Donbass значились 13 имён. Возраст наёмников составлял от 24 до 49 лет.

Уничтоженные в Харькове французские наёмники были профессиональными военными, возможно, бывшими членами Иностранного легиона, отмечал 21 января экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

В связи с подтвержденными компетентными органами власти и независимыми СМИ данными об участии французских наёмников в боевых действиях на территории Украины депутаты Госдумы РФ сочли принципиально важным обратиться к коллегам из Нацсобрания Франции. Но власти страны категорично заявили, что французских наёмников якобы не может быть ни на Украине, ни где бы то ни было. Во французском МИД сообщения о ликвидации французских наёмников в Харькове и вовсе назвали «грубой манипуляцией России».

Как пояснил глава ДНР Денис Пушилин, Париж отрицает наличие в ВСУ французских наёмников из-за законов, прямо запрещающих наёмничество.

«Париж в этом случае действует в соответствии с политикой двойных стандартов, отрицая эту информацию, а когда появится соответствующая возможность, заявит, что «это была такая задумка», — отмечал Пушилин в конце января 2024 года.

Россия обладает достоверными данными, что на стороне ВСУ в вооружённом конфликте на Украине участвуют наёмники из Франции, — подчёркивал 24 января журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Наёмники. Возмездие

Многочисленные отряды боевиков потянулись на Украину после начала специальной военной операции. Все боевики, участвующие в украинском конфликте на стороне ВСУ, понесут наказание как преступники согласно международному законодательству, сообщало в своём микроблоге посольство России в Швеции. Так российские дипломаты оценили публикацию в газете Svenska dagbladet, касающуюся двух шведов, которые принимают участие в боевых действия в составе «интернационального легиона Украины».

О том, что за это время Вооруженные силы России уничтожили свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, сообщал в конце 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу. Также по его словам, на территории Украины ликвидированы более 100 военных преступников, проявивших особую жестокость.

Российские снайперы считают иностранных наёмников в рядах ВСУ одной из приоритетных для себя целей, рассказали в январе 2024 года «РИА Новости» сами военнослужащие. Другой военный заявил, что наёмникам не стоит принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ, отметив, что иностранцы должны сидеть дома.

Как сообщало ИА Регнум, из-за больших потерь в ВСУ, особенно после неудачного наступления, Киев усилил вербовку наёмников. По некоторым данным, продолжительность жизни украинских военнослужащих на передовой на наиболее интенсивных участках иногда составляет всего четыре часа.

В то же время в страну в погоне за большим заработком прибыло большое число иностранных наёмников. География их происхождения широка: страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Европы и СНГ

В июне 2023 года стало известно, что Центральное разведывательное управление США вербует сирийских курдов для украинской армии. Источники заявили, что американская разведывательная служба уже ведёт переговоры с представителями курдских отрядов, шейхами ряда кланов, чтобы отправить желающих воевать в составе Вооружённых сил Украины.

А уже в январе 2024 года появилась информация, что наёмники начали сбегать с Украины после мощных ударов российских сил. Так, западные наёмнические компании начали сворачивать поддержку киевского режима.