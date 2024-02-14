Москва, 14 февраля, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о так называемой амнистии для средств измерения, которые применялись до вступления в силу законодательства страны об обеспечении единства измерений. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Николай Хижняк/РИА Новости

Документ уточняет понятийный аппарат закона «Об обеспечении единства измерений», сферу его применения и госрегулирования. При этом в эталонную базу России, помимо государственных эталонов, включаются также эталоны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как ранее пояснил руководитель Росстандарта Антон Шалаев, с введением в России государственного регулирования в сфере метрологии к применению стали допускаться только средства измерения утвержденного типа, а многочисленные измерительные приборы, изготовленные в 80-х годах прошлого века, остались за рамками законодательства. Эксперт отметил, подобных средств для измерения особенно много на промышленных предприятиях, а также на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Новый закон как раз и нацелен на то, чтобы такое оборудование можно было применять в работе, отметил глава Росстандарта. При этом не нужно проходить дополнительные процедуры, которые могут стать излишней нагрузкой для предприятий, уточнил Шалаев. Речь идёт об исправном измерительном оборудовании с точностью, подтверждённой проверками.

Кроме того, новые нормы, прописанные в законе, предусматривают регламентацию использования иностранных средств измерений при работе за пределами РФ. В частности, это важно для таких российских компаний, как госкорпорация Росатом, которая строит объекты в других государствах. Также измерительное оборудование зарубежного изготовления массово используется на танкерах при погрузке и выгрузке сжиженного природного газа (СПГ).

В законодательном акте указано, что он вступит в силу с 1 марта 2025 года, однако некоторые его положения, касающиеся Государственной метрологической службы, начнут действовать с 1 января 2026 года.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Росстандарт и Самарская ассоциация производителей автокомпонентов заключили соглашение о сотрудничестве. Его целью стало развитие на базе сети Росстандарта локальных компетенций в области испытаний компонентов и материалов для автомобильной промышленности до мирового уровня. Сотрудничество производителей автокомпонентов со структурами Росстандарта помогло преодолеть трудности, связанные с отсутствием у предприятий автопрома возможности проводить сертификационные, валидационные, периодические испытания автокомплектующих.