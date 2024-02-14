Москва, 14 февраля, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Российские власти будут продолжать индексацию зарплат и улучшение жилищных условий сотрудников МЧС, заявил 14 февраля президент России Владимир Путин.

МЧС России/ТАСС

«Будем и впредь проводить индексацию денежного довольствия и зарплат, решать вопросы с обеспечением жильем и медицинским обслуживанием», — сказал глава государства в видеоприветствии к коллегии министерства.

Российский лидер напомнил, что в прошлом году в России были установлены дополнительные денежные надбавки и социальные гарантии сотрудникам, работающим в особых условиях на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде заявил, что рост уровня реальной зарплаты россиян в 2023 году опережал инфляцию.

С 1 января 2024 года в России произошла индексация зарплат и социальных выплат. МРОТ увеличился на 18,5%, пенсии для неработающих пенсионеров — на 7,5%, а зарплаты бюджетников (кроме госслужащих, судей, а также членов Федерального собрания) — на 4,5–9,8%.