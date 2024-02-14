Москва, 14 февраля, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Арктический совет, в который входит большинство недружественных по отношению к России стран, выступает в качестве антироссийского инструмента, при этом у России есть все технические инструменты для защиты своего суверенитета на территории Арктики. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 января заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, Арктический совет давно превратился в организацию, направленную на ущемление прав России, которая обладает одной из самых больших береговых линий арктического характера. Россия претендует на очень большую площадь арктического шельфа, на которой хранится гигантское количество полезных ископаемых, пояснил эксперт.

«Естественно, существует очень большое количество мировых игроков, которые «точат зубы» на эти запасы, пытаются объявить их либо международными, либо просто присвоить. Поэтому в данной ситуации Арктический совет, в который входит большинство сейчас недружественных по отношению к России стран, естественно выступает в качестве антироссийского инструмента», — отметил политолог.

Он напомнил, что сейчас в этом совете председательствует Норвегия, которая является не просто недружественной страной, это государство входит в НАТО. Поэтому сейчас стало очевидным то, что участие России в Арктическом совете для защиты своих интересов становится нецелесообразным.

Очевидно, что Россия постепенно подойдёт к тому решению, которое в своё время предпринял Советский Союз, объявив своей территорией некоторые земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане, высказал мнение Безпалько.

По его словам, тогда у СССР было мало технических инструментов для того, чтобы сохранять эту территорию от постороннего вмешательства или вторжения. Сейчас же у России такие инструменты есть, уточнил политолог.

«То есть у нас сейчас есть все технические инструменты для того, чтобы защищать свой суверенитет на тех территориях, которые мы считаем зоной своих интересов», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что Норвегия и другие страны всячески пытаются раздувать сепаратизм на севере России. Так, например, существуют попытки создания нации поморов, разжигания сепаратизма у северных народов (например, у карелов). И этому нужно придавать очень большое значение, заявил он.

Политолог добавил, что сепарация территории — это сепарация шельфа, всех арктических морских акваторий и всех богатств, которые таятся под ним, естественно, не в пользу коренных малочисленных народов Севера, а в пользу международных игроков, которые тут же заключат с этими народами договоры и будут просто выкачивать оттуда недра.

Как передавало ИА Регнум, ранее в МИД РФ проинформировали о том, что Россия приняла решение приостановить выплату ежегодных взносов в бюджет Арктического совета до возобновления практической работы в этом формате с участием всех стран-членов.

Уточняется, что Россия пока не рассматривает вопрос о выходе из Арктического совета, это произойдёт в случае преобразования организации в недружественный институт.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов отметил, что если деятельность Арктического совета не будет соответствовать интересам России, то российская сторона не исключает выхода из этого объединения. Такой приём дипломат назвал одной из опций, потенциально необходимых стране для внешнеполитического манёвра в условиях антироссийских санкций.

Арктический совет был учреждён 19 сентября 1996 года в Оттаве (Канада) для развития сотрудничества арктических государств, координации их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защиты окружающей среды, сохранения культуры, традиций и языков коренных народов Севера. Его участниками стали восемь арктических государств: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Россия председательствовала с мая 2021 года, а в мае 2023 года председательство в совете перешло к Норвегии.

В марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против специальной военной операции Украине. Практически замороженными оказались очень важные для северных стран исследования окружающей среды, климата и создание инфраструктуры коллективной безопасности.