Москва, 14 февраля, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Необходимо укреплять структуры МЧС в Донбассе и Новороссии. Об этом 14 февраля заявил президент России Владимир Путин в видеоприветствии участникам расширенной коллегии ведомства.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Важно и дальше укреплять структуры МЧС в Донбассе и Новороссии, последовательно решать вопросы их материально-технического обеспечения, привлекать дополнительные кадры — пожарных, спасателей, сапёров, психологов», — сказал Путин.

Он отметил, что в прошлом году в Мариуполе был открыт новый, полностью оснащённый современной техникой спасательный центр.

Также глава государства добавил, что при совершенствовании системы гражданской обороны, надо использовать опыт, полученный в ходе специальной военной операции, уделить особое внимание совершенствованию гражданской обороны в регионах, которые подвергаются террористическим атакам неонацистов.

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Как ранее передавало ИА Регнум, Путин заявил, что сегодня МЧС является слаженной, технически оснащённой структурой. В частности, президент дал высокую оценку работе сотрудников МЧС, которые эвакуировали граждан из зоны палестино-израильского конфликта, помогали пострадавшим от мощных землетрясений в Турции и Сирии.