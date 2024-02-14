Путин поручил укреплять структуры МЧС в Донбассе и Новороссии
Москва, 14 февраля, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Необходимо укреплять структуры МЧС в Донбассе и Новороссии. Об этом 14 февраля заявил президент России Владимир Путин в видеоприветствии участникам расширенной коллегии ведомства.
«Важно и дальше укреплять структуры МЧС в Донбассе и Новороссии, последовательно решать вопросы их материально-технического обеспечения, привлекать дополнительные кадры — пожарных, спасателей, сапёров, психологов», — сказал Путин.
Он отметил, что в прошлом году в Мариуполе был открыт новый, полностью оснащённый современной техникой спасательный центр.
Также глава государства добавил, что при совершенствовании системы гражданской обороны, надо использовать опыт, полученный в ходе специальной военной операции, уделить особое внимание совершенствованию гражданской обороны в регионах, которые подвергаются террористическим атакам неонацистов.
Как ранее передавало ИА Регнум, Путин заявил, что сегодня МЧС является слаженной, технически оснащённой структурой. В частности, президент дал высокую оценку работе сотрудников МЧС, которые эвакуировали граждан из зоны палестино-израильского конфликта, помогали пострадавшим от мощных землетрясений в Турции и Сирии.