Москва, 14 февраля, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело против «Яндекса» за распространение ненадлежащей рекламы. Об этом говорится на сайте ведомства.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Компания нарушила запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ», — сообщили в ФАС.

Как пояснили в надзорном ведомстве, перед этим в службу обратился гражданин с жалобой на соответствующую рекламу, в которой предлагалось приобрести услугу по написанию курсовых и выпускных квалификационных работ.

В ФАС напомнили, что, согласно п.10 ст. 7 Федерального закона «О рекламе», размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено.

Если нарушения подтвердятся, то «Яндекс» привлекут к административной ответственности, добавили в надзорной службе.

Как передавало ИА Регнум ранее, в ноябре прошлого года ФАС также возбуждала дело в отношении «Яндекса» из-за нарушения закона о рекламе. Тогда в рекламе подписки на сервис компании указывалась более низкая цена услуги со скидкой 44%, которая не соответствовала действительности.

Вместе с тем 9 февраля ФАС возбудила дело против «Альфа-банка» из-за недостоверной информации в ролике про отмену комиссии за эквайринг.

В адрес надзорного ведомства ранее поступали обращения с жалобами на признаки нарушений в рекламе финансовых услуг «Альфа-банка». Ролик показали в эфире федеральных телеканалов в сентябре 2023 года.

В результате потребители получали неполную информацию об условиях финансовой услуги, которые определяют её стоимость, добавило ведомство. Тогда дело в отношении «Альфа-банка» возбудили по признакам нарушения закона о рекламе.