Сургут, Югра, 14 февраля, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Врачам пришлось возвращать к жизни жителя Сургута, который засиделся за компьютерной игрой до глубокой ночи. Об этом сообщает 14 февраля Сургутская станция скорой медицинской помощи.

DPA/TASS

Рано утром в скорую позвонил молодой человек и сообщил, что его отец лежит на полу без сознания. К моменту прибытия медиков мужчина находился в коме.

«После опроса родственников выяснилось, что до трёх часов ночи пациент играл в компьютерные игры», — говорится в сообщении, опубликованном на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Жена уговаривала мужчину сделать перерыв, но он не соглашался. Спустя некоторое время у мужчины внезапно заболела голова, появились судороги и рвота. Члены семьи не смогли привести его в чувство и вызвали врачей. Они рассказали, что мужчина не злоупотреблял алкоголем и не курил.

Мужчину доставили в больницу и передали реаниматологам. После оказанной помощи его состояние стабильно тяжёлое.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Башкирии скончался 17-летний юноша, который по ночам играл в онлайн-игры и в общей сложности провёл за ними более 2 тыс. часов. Он потерял сознание за компьютером и умер во время госпитализации.