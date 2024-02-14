Москва, 14 февраля, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о трудовых гарантиях для мобилизованных государственных служащих, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Закон предусматривает приостановку срочного служебного контракта на время несения военной службы с гарантированным сохранением за государственным служащим занимаемой должности.

Ранее госслужба таких граждан приостанавливалась на время военной службы и возобновлялась в день выхода на работу. Если срок действия срочного служебного контракта истекал в период прохождения службы, то трудовой контракт расторгался, а сохранение рабочего места не гарантировалось.

Подписанный главой государства закон устанавливает, что срочный служебный контракт таких служащих приостанавливается, а должности сохраняются за ними. При этом контракт возобновляется после окончания военной службы на остаток срока его действия со дня приостановления.

Как передавало ИА Регнум, в конце января президент России Владимир Путин подписал закон о расширении прав сотрудника в отношении компенсации за задержанную зарплату. Поправки вносятся в часть 1 статьи 236 Трудового кодекса.

Согласно закону, работодатель должен выплатить денежную компенсацию работнику, когда причитающиеся ему выплаты не были вовремя начислены, а судом признано право на их получение.

Также глава государства подписал указ о создании в РФ федерального кадрового резерва для государственной службы. Новую систему рекомендовали использовать руководителям федеральных и региональных органов власти, государственных компаний и корпораций.

1 сентября 2023 года Владимир Путин заявил, что на государственную службу стоит идти тем, кто имеет жгучее желание служить стране и людям. Так он ответил на вопрос о качествах, необходимых для госслужбы и должности главы государства.