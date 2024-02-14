Москва, 14 февраля, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ опубликовало кадры работы истребителя-бомбардировщика Су-34 на купянском направлении. Соответствующие видеокадры размещены в Telegram-канале оборонного ведомства.

Валентин Капустин/РИА Новости

«Бомбардировка районов расположения подразделений противника выполнялась фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — сообщили в Минобороны.

В ходе боевого вылета экипаж бомбардировщика уничтожил личный состав, укрепления, а также технику Вооружённых сил Украины (ВСУ), уточнили в министерстве.

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Как передавало ИА Регнум, 3 февраля военное ведомство показало кадры ударов российских вертолётов Ми-28 по опорным пунктам и живой силе ВСУ. Отмечалось, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами. В результате боевого применения все цели были уничтожены.

До этого, 1 февраля, Минобороны показало кадры ударов самолёта Су-25 по подразделениям ВСУ на донецком направлении. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме.

Минобороны РФ 20 января показало работу российского разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 «Аллигатор» на сватово-кременном направлении. На видео демонстрируется, как вертолёт на предельно малой высоте подошёл на максимально близкое расстояние к позициям ВСУ. После применения авиационных средств поражения с кабрирования лётчики выполнили противоракетный манёвр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования.